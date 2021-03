Der Aktionskünstler Joseph Beuys stammt aus dem Rheinland, bei uns im Land hat er sich aber Material für seine Kunst geholt. Was hatte er sonst noch mit Baden-Württemberg am Hut?

Joseph Beuys war Baden-Württemberg besonders verbunden:

Den Filz, den er in seinen Kunstwerken verarbeitete, bezog er bei den Vereinigten Filzfabriken in Giengen an der Brenz, manchmal ganze Lastwagen-Ladungen. Bei seinem Firmenbesuch 1985 in Giengen wurde Joseph Beuys als Ehrengast empfangen und mit einer schwarzen Limousine vom Flughafen Stuttgart abgeholt.

In Achberg in der Nähe des Bodensees holte sich Beuys geistigen Rohstoff für seine Kunstwerke, für seine „sozialen Plastiken“. Jedes Jahr im Sommer diskutierte er im Internationalen Kulturzentrum Achberg im Kreis Ravensburg über Demokratie, Ökologie, Pädagogik.

Aktuelle Beuys-Ausstellungen

Das Museum Ulm zeigt Fotos, wie Beuys auf einer Wiese in Achberg tief in philosophische Debatten versunken ist. Um ihn herum hocken seine jungen Gesprächspartner in der Sonne, allesamt mit schulterlangen Haaren, Beuys steht mitten drin, wie immer mit Hut und Weste.

Die Ausstellung im Museum Ulm heißt: „Ein Woodstock der Ideen – Joseph Beuys, Achberg und der deutsche Süden“. Im Juli 2021 wandert diese Ausstellung dann von Ulm nach Heilbronn.



Die Staatsgalerie Stuttgart war für Joseph Beuys kurz mal so etwas wie sein Zuhause. Dort durfte er 1984 einen eigenen Raum gestalten. Dieser Beuys-Raum besteht bis heute unverändert, so wie Beuys ihn schuf. Auch sein goldener Friedenshase ist dort zu sehen, den Beuys aus der Nachbildung einer Krone von Iwan dem Schrecklichen gegossen hatte.

Der Friedenshase in der Stuttgarter Staatsgalerie wartet nach monatelangem Lockdown nun wieder auf Besucher. Die Staatsgalerie zeigt zusätzlich ab Ende März 2021 eine Ausstellung über Joseph Beuys, den Raum-Kurator.

Für Beuys war alles Kunst

Räume waren für Beuys eigentlich immer zu eng, denn für ihn war alles Kunst - er hat den Kunstbegriff erweitert. In der documenta-Stadt Kassel hat Beuys 7.000 Eichen pflanzen lassen, verteilt auf die ganze Stadt. Hier wird praktisch die ganz Kassel samt der Spaziergänger unter den Bäumen zum Kunstwerk, zur sozialen Plastik.

Für Beuys konnte es nie groß genug sein. Als er zum ersten Mal in Stuttgart den Neubau der Staatsgalerie besuchte und der damalige Ministerpräsident Lothar Späth ihm stolz die neuen, großen Säle zeigte, blieb Beuys offenbar unbeeindruckt.

»Die ist ja mickrig.« Beuys über die Neue Staatsgalerie Stuttgart

