"Beuys sah Filz anders als wir."

Beuys, der Mann mit dem Filzhut, war verrückt nach Filz. Im Jahr 1966 hat er einen Konzertflügel in grau-braune Filzmatten eingenäht. Das sah aus wie ein großes, verpacktes Weihnachtsgeschenk.

Bislang hat noch niemand diesen Konzertflügel von Beuys wieder ausgepackt – er ist seit 55 Jahren in Filz gehüllt und steht jetzt im Kunstmuseum „Centre Pompidou“ in Metz in Lothringen.

Warum war Beuys so versessen auf Filz?

Die Antwort steht im Katalog zur Beuys-Ausstellung im Museum Ulm und in der Kunsthalle Vogelmann Heilbronn. Joseph Beuys wird im Katalog zitiert:

"Filz als ein ISOLATOR, ein schützender Überzug gegen andere Einflüsse. Dazu kommt sein WÄRME-Charakter, ferner die STILLE, da jeder Laut absorbiert und gedämpft wird."

Filz macht kreativ. In Filz steckt Kraft. Filz strahlt Energie aus

...davon war Joseph Beuys überzeugt. Wer es spüren möchte, kann es im Heilbronner Museum, der Kunsthalle Vogelmann, versuchen: dort ist der Herrenanzug von Joseph Beuys aus purem Filz ausgestellt.

Oder man besucht die Staatsgalerie Stuttgart, in der mehrere Filz-Kunstwerke von Beuys dauerhaft gezeigt werden, zum Beispiel eine 15 Meter lange Eisenstange, die Joseph Beuys persönlich im Jahr 1984 mit Filz umwickelt und dann zwischen zwei Wänden in der Staatsgalerie aufgehängt hat.

Die Filz-Installation in Stuttgart lockte auch Motten an!

Die Motten hatten Löcher in den Filz gefressen, und zwar im Frühjahr 1986, kurz nachdem Joseph Beuys gestorben war. Das gab damals lebhafte Diskussionen unter den Museumsbesuchern:

"Ja, Beuys muss sich irgendwie etwas dabei gedacht haben, dass er ausgerechnet Motten in den Filz hineingesetzt hat. Ich glaub schon, dass er sich über uns lustig macht. – Ne, glaub‘ i net."

Die Staatsgalerie hat damals mit Gas die Motten vertrieben – damit war die Diskussion beendet, ob Beuys selbst die Motten in seinen Filz eingearbeitet hatte. Die Filz-Installationen von Beuys kann man noch heute in der Stuttgarter Staatsgalerie bewundern.

Beuys-Filz als Postkarte

Die "Edition Staeck" in Heidelberg verkauft "Filzpostkarten" von Joseph Beuys zum Stückpreis von 12 Euro. Diese Postkarten hatte Joseph Beuys zusammen mit seinem Heidelberger Freund Klaus Staeck herausgegeben: Sie haben genau das Format einer Postkarte, bestehen aber aus grauem Filz. Klaus Staeck, inzwischen 83 Jahre alt, hat diese Filzpostkarten nach wie vor im Angebot in seiner Galerie in der Heidelberger Altstadt.

Joseph Beuys ließ sich mit Filz aus Baden-Württemberg beliefern

Joseph Beuys hat den Filz für seine Kunstwerke bei den Vereinigten Filzwerken in Giengen an der Brenz am Rande der Schwäbischen Alb gekauft.

Für seine Filzskulptur in der Ausstellung "Deutsche Kunst des 20. Jahrhunderts" in der Royal Academy in London hatte Joseph Beuys 284 Filzrollen bestellt, jede einzelne 1,50 Meter breit. Kurz vor diesem Auftrag hatte Joseph Beuys die Vereinigten Filzfabriken-AG in Giengen an der Brenz besucht. Die Firma hat diesen Besuch von Joseph Beuys in ihrem Geschäftsbericht 1985 dokumentiert.

"Ende Februar 1985 kam Prof. Beuys nach Giengen. Er ging durch den Betrieb, aufmerksam und nachdenklich, beobachtete das Entstehen des Filzes von der Faser zum Vlies, zum Stoff. Die Ursprünglichkeit der Filzgebilde in ihrem rohen, noch nicht endgültig bearbeiteten Zustand fand seinen Gefallen."

Resümee der Gastgeber von den Vereinigten Filzfabriken nach dem Besuch des Kunstprofessors:

"Beuys sah Filz anders als wir."