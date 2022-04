per Mail teilen

Du abgeschabter Hering, du persischer Mantel voller Flecken, du sardischer Schafspelz. Schon im alten Griechenland galten gute Beleidigungen als eine Art Kunstform. In Zeiten von Hatespeech wird auch heute noch ständig trainiert, obwohl klar ist: Beleidigungen sind doch eigentlich blöd, oder gibt es vielleicht doch Situationen, in denen Beleidigungen ok sind. Kann man sich ja schon mal fragen, gerade zu Beginn des neuen Jahres, wenn wir alle noch voller guter Vorsätze sind. Und Stefan Schlegel hat natürlich auch die Weisheit der Straße gefragt ...