Nicht nur Menschen zieht es im Sommer ins Wasser. Auch Hunde haben Spaß am Badesee! Wir haben für euch die schönsten Hundestrände und nützliche Infos für euren Ausflug gesammelt.

Karte: Wie gut ist das Wasser in den Seen und Flüssen von BW? In der Badesaison (1. Juni – 15. September) werden die Badegewässer vom Land überwacht: Wie gut ist die Wasserqualität, wie steht es um die Hygiene? Die Ergebnisse findet ihr auf der Badegewässerkarte Baden-Württemberg . Sie wird immer wieder aktualisiert und ihr könnt auch jederzeit sehen, ob es Badeverbote gibt oder nicht.

Das Strandbad am Badesee Epplesee: Hier gibt es verschiedene Abschnitte zum Baden für Familien, FKK und Hunde. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Urlaub wie am Mittelmeer direkt in Baden-Württemberg? Das ist am Epplesee möglich. Der Badesee in der Nähe von Karlsruhe lockt mit Sandstränden und blauem Wasser. Neben einem Familienstrand und FKK-Bereich gibt es einen Hundestrand. Hier dürfen die Vierbeiner frei laufen und im Wasser planschen. Perfekt, um gemeinsam den Sommer zu genießen.

Da die Parkplätze am Epplesee begrenzt sind, sollte man im Sommer vorab ein Parkticket online kaufen. Und wer nach dem Tag am Badesee eine kleine Stärkung braucht, kann den Biergarten am See besuchen. Hier sind Hunde an der Leine willkommen.

Das Ufer des Badesees Grötzingen mitten im Naturschutzgebiet Niedermoor. Perfekt zum Baden mit Hund an einem heißen Sommertag. IMAGO Wirestock

Umgeben vom Niedermoor und Birkenwäldern liegt der Baggersee Grötzingen . Ein Rundweg führt durch das angrenzende Naturschutzgebiet. Dort kann man schön mit dem Hund spazieren gehen und sich erholen. Am südlichen Teil des Sees könnt ihr mit euren Hunden baden. Der Parkplatz ist nur einen kurzen Spaziergang vom Hundestrand entfernt und kostenlos.

Ein Tipp für alle Pferdeliebhaber: Bis 10 Uhr dürft ihr an einer Stelle auch mit euren Pferden in den Badesee.

Rund um den größten deutschen Badesee gibt es viele Möglichkeiten zum Schwimmen. Doch nicht an jeder Stelle sind Hunde willkommen. Wir haben für euch eine Auflistung mit Hundestränden rund um den Bodensee:

Nicht nur für Familien ein toller Badesee: der Münstersee bei Creglingen. Hier können sowohl Hund als auch Kind im Wasser planschen und baden. SWR Rosi Düll

Sich mit dem Hund erholen ist auch am Stausee bei Creglingen im Main-Tauber-Kreis möglich. Hier ist an der Dammseite des Sees ein kleiner Hundestrand. Perfekt, um sich an heißen Tagen zusammen abzukühlen. Hinterher könnt ihr auch das restliche Gebiet um den Badesee erkunden. Dort gibt es neben einem Kneippbecken auch einen Barfußpark und einen Wasserspielplatz.

Der Ausblick auf den Titisee im Schwarzwald ist einmalig. Und die Erfrischung im Sommer auch! Hier könnt ihr am Hundestrand einen schönen Badetag mit eurem Hund verbringen. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Am südlichen Ufer des Titisees dürfen auch Hunde baden. Wer einen Hundestrand sucht, ist beim Naturcampingplatz Weiherhof genau richtig. Hier dürfen die Hunde im Badesee baden und das Wasser genießen. Außerdem gibt es einen Kiosk und ein Restaurant, sodass auch für das leibliche Wohl gesorgt ist.

Die Gegend um den Titisee bietet noch viel mehr Möglichkeiten für Ausflüge mit dem Hund. Die Landschaft lädt zum Spazieren und Wandern ein. Mit dem "Zäpfle-Bähnle " kann man bei einer einstündigen Rundfahrt die Gegend um den Titisee erkunden.

Die Badeseen Binsfeld gehören zu Rheinland-Pfalz, liegen aber direkt an der baden-württembergischen Grenze.

Der Binsfeldsee ist einer von acht Baggerseen und in ihm ist das Baden mit Hund erlaubt. Eine Halbinsel zwischen dem Binsfeldsee und dem Kuhuntersee ist als Hundestrand ausgewiesen. Hier dürfen eure Hunde im Badesee schwimmen und toben. Direkt in der Nähe des Hundestrands gibt es einen Kiosk und ein Restaurant, in dem auch Hunde willkommen sind.

Wichtig zu wissen: Auf der Hundeinsel stehen keine sanitären Einrichtungen oder Hundeduschen zur Verfügung.

Am Badesee in der Nähe von Otterstadt sind Hunde willkommen. Herkommen, entspannen und gemeinsam mit dem Hund baden. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Nicht vergessen: Packliste für euren Hund am Badesee

Hier ist eine kleine Liste, was ihr für einen Tag am Badesee mit eurem Hund einpacken solltet:

Wasser

Futter und Leckerlis

Napf

(Schlepp-) Leine

Decke zum Liegen

Handtuch

Hundekotbeutel

(Wasser-) Spielzeug

Zeckenzange und Desinfektionsmittel

evtl. Sonnenschirm für Schatten

evtl. Hundeschwimmweste

Was ist sonst noch zu beachten?

Da die Regeln für das Schwimmen mit Hund an jedem Badesee unterschiedlich sind, ist es wichtig, dass ihr euch vor eurem Ausflug genau mit den jeweiligen Richtlinien des Hundestrands auseinandersetzt. Häufig gibt es eine Badeordnung, in der auf das Wichtigste hingewiesen wird.