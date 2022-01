Max Mutzke & SWR Big Band live erleben

Max Mutzke ist mit fünf Geschwistern im "Bullerbü-Idyll" in Waldshut-Tiengen aufgewachsen und macht Musik seit er sechs Jahre alt ist. Beim ESC hat er 2004 Platz acht erreicht und er kann Pop genauso gut wie Jazz.

Wenn Sie Sänger und Songwriter Max Mutzke & SWR Big Band beim Baden-Württemberg-Tag in Radolfzell live am Konzertsegel erleben wollen, einfach jetzt in das Formular eintragen und mit ein bisschen Glück sind Sie dann am 3. Juli 2021 mit Ihrer Begleitperson dabei. Weitere Infos zum Event finden Sie hier.

(Das Gewinnspiel endet am 30. Juni 2021 um 0:00 Uhr)

Teilnahmebedingungen Der Veranstalter des Gewinnspiels ist SWR1 Baden-Württemberg. Verlost werden Eintrittskarten für Sitzplätze für das Konzert von Max Mutzke & SWR Big Band am 3. Juli 2021 bei dem Baden-Württemberg-Tag in Radolfzell. Der Gewinn beinhaltet ausschließlich den Einlass zur Veranstaltung, die Reise muss selbst organisiert werden. Der Gewinn umfasst je zwei Tickets für die Veranstaltung. Der Einlass ist um 19:00 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 20:30 Uhr. Örtlicher Veranstalter der hier beschriebenen Gewinnveranstaltung ist die Stadtverwaltung Radolfzell am Bodensee, Güttinger Straße 19, 78315 Radolfzell am Bodensee. Alle Gewinner:innen unterliegen vor Ort den Bestimmungen und Regelungen des örtlichen Veranstalters, den Anweisungen seines Personals vor Ort ist Folge zu leisten. Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre. Mitarbeiter:innen des SWR, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel müssen Sie Namen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Begleiteperson angeben und den Teilnahmebedingungen zustimmen. Das Teilnahmeformular schließt am 30.06. 2021 um 24 Uhr. Der Gewinn wird unter Ausschluss des Rechtswegs ermittelt. Die Gewinner:innen werden aus allen Teilnehmern ausgelost. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt und sollten Ihren Personalausweis und Ihre ausgedruckte Gewinnermail zur Veranstaltung mitbringen. Der Gewinn kann nur zu dem von SWR1 Baden-Württemberg festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos. Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Teilnehmer informiert umgehend SWR1 Baden-Württemberg, falls er nicht teilnehmen kann oder will. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden vom SWR nur zum Zwecke des Gewinnspiels genutzt und anschließend gelöscht. Siehe dazu auch die Datenschutzerklärung des SWR. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich damit einverstanden, dass der SWR über Sie namentlich oder in sonst identifizierender Weise berichten darf. Sie stimmen zu, dass der SWR die unter Ihrer Mitwirkung hergestellten Bild- und Tonaufnahmen veröffentlichen darf und ohne zeitliche, räumliche oder inhaltliche Beschränkung, insbesondere im SWR-Fernsehen/Hörfunk und/oder der ARD-Programmfamilie ausstrahlen und in den Internetangeboten (insbesondere SWR1.de) und/oder Mediatheken des SWR, der ARD sowie in den sozialen Netzwerken (z.B. Facebook) und über Drittplattformen (z.B. YouTube) auf Abruf (On-Demand und/oder Download) anbieten bzw. als Podcasts nutzen bzw. nutzen lassen darf. SWR1 Baden-Württemberg behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmern stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen SWR1 Baden-Württemberg zu. SWR1 Baden-Württemberg kann Teilnehmer:innen aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Veranstaltung findet unter Berücksichtigung der derzeit gültigen Einschränkungen und Regelungen hinsichtlich der Schutzmaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie statt. Die Gesundheit aller Besucher:innen, aller Protagonisten, Künstler und der an der Produktion beteiligten Mitarbeiter:innen steht an erster Stelle. Dies berücksichtigen wir durch strikte Vorgaben, die im Gewinn-Falle zwingend einzuhalten und von denen keinerlei Abweichungen möglich sind. DAS HYGIENE- UND SICHERHEITSKONZEPT macht zum Schutz der Besucher folgende Maßnahmen erforderlich:

1. Vor dem Konzert können Sie Ihre Kontaktdaten über die Hereinspaziert-App angeben. Dazu wird der örtliche Veranstalter, die Stadtverwaltung Radolfzell am Bodensee, am Einlass und auf den Sitzplätzen die entsprechenden QR-Codes zum Scannen austeilen und für den Notfall Formulare in Papierform zum Ausfüllen bereithalten.

2. Es besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (OP- oder FFP2-Maske oder vergleichbarer Standard) während des Konzerts, sofern die Besucher ihren Platz verlassen. Am Sitzplatz können die Besucher die Maske abnehmen.

3. Alle Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen finden Sie auf www.heimattage-radolfzell.de. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch über die aktuell geltenden Bestimmungen. Personen, die sich nicht an die Maßnahmen halten, ist der Zutritt nicht gestattet.