Baden-Württemberg kippt Maskenpflicht an Schulen

Noch am Montag (14. Juni) hatte Grünen-Gesundheitsminister Manfred Lucha ausgeschlossen, die Maskenpflicht an baden-württembergischen Schulen abzuschaffen. Doch bereits einen Tag später sieht die Lage anders aus.

Baden-Württemberg will die Maskenpflicht an Schulen bei niedrigen Inzidenzen auch im Unterricht lockern. Darauf haben sich das Kultus- und das Gesundheitsministerium verständigt. Den Plänen zufolge soll die Maskenpflicht auch im Unterricht entfallen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 liegt und es zwei Wochen lang keine Corona-Infektion an der jeweiligen Schule gegeben hat. Bei einem Corona-Ausbruch gilt nach Angaben von Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) sofort wieder Maskenpflicht.

Wann die Verordnung in Kraft tritt, hängt von der Ausarbeitung der Einzelheiten ab, spätestens Ende nächster Woche soll sie vorliegen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte die Länder am vergangenen Wochenende dazu aufgerufen, die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Maskenpflicht zu klären. Besonders für Schülerinnen und Schüler, die Masken stundenlang im Unterricht tragen müssen, sei dies eine Belastung, hatte sie der "Bild am Sonntag" gesagt.

Keine Maskenpflicht an Schulen in BW bei Inzidenz unter 35

Noch am Montag (14. Juni) hatte Grünen-Gesundheitsminister Manfred Lucha ausgeschlossen, dass die Masken im Unterricht fallen könnten. Am Dienstag (15. Juni) hat er sich allerdings mit Kultusministerin Schopper auf folgende Lockerungen an den Schulen verständigt:

»Ab einer Inzidenz unter 50 gibt es keine Maskenpflicht mehr in Schulhöfen und ab einer Inzidenz unter 35, wenn an einer Schule mindestens zwei Wochen kein Ausbruch war, keine Maskenpflicht mehr - auch im Unterricht in allen Schularten.«

Tritt an einer Schule eine Corona-Infektion auf, müssen die Schüler wieder Maske tragen. Derzeit gibt es an rund fünf Prozent der 4.500 Schulen in Baden-Württemberg Corona-Fälle. Spätestens Ende nächster Woche soll die neue Corona-Verordnung in Kraft treten, dann können die Schüler wieder ohne Maske im Klassenzimmer sitzen.

GEW: Weiterhin Infektionsrisiko in geschlossenen Räumen

Die Bildungsgewerkschaft GEW reagierte skeptisch auf die Pläne der Landesregierung. Die GEW-Landesvorsitzende Stein sagte dem SWR, in geschlossenen Räumen gebe es nach wie vor ein Infektionsrisiko. Die FDP-Opposition begrüßt die Lockerung der Maskenpflicht an Schulen. Fraktionschef Rülke fordert gleichzeitig, die Maskenpflicht im Freien und die Testpflicht in der Außengastronomie aufzuheben.