Bei hochsommerlichen Temperaturen abkühlen – das geht nicht nur im Freibad und am See, sondern auch an Flüssen. Hier ein paar Tipps für die Alb und den Nordschwarzwald

Der absolute Geheimtipp - insbesondere für Radfahrer:innen - ist die Donau nahe Gutenstein. Auf dem Weg nach Dietfurt, kurz bevor der Radweg bergauf in den Wald verläuft, befindet sich die Badestelle etwas versteckt links an der Donau. SWR Ingemar Koerner Die Schmeien (auch Schmicha genannt) beim Grillplatz bei Storzingen ist mit Steinbrocken etwas aufgestaut. Dadurch fließt sie langsam und bildet ein kleines Becken, in dem auch Kinder relativ sicher baden können. SWR Tobias Rager Baden im Neckar in Tübingen - das geht an verschiedensten Stellen. Eine gute Möglichkeit: direkt neben dem Freibad am Fluss. Aber: der Neckar ist hier bisweilen auch etwas tiefer. Eltern sollten das mit ihren Kindern austesten. Auch sollte man die Strömung nicht unterschätzen. SWR Tobias Rager