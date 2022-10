per Mail teilen

Ganz in der Nähe des Nordpols forschen weiterhin 100 Menschen auf einer Eisscholle und sammeln wichtige Daten in Sachen Klimawandel. Vom Orkantief "Sabine" haben sie nichts mitbekommen. Bei ihnen ist im Moment ja sowieso die ganze Zeit Nacht - Polarnacht. Und da lohnt sich der Blick in den Himmel sagt uns Klimaforscher und Expeditionsleiter Markus Rex.