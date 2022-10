Bei -20,8 °C und mit null Knoten driftet die Polarstern weiterhin auf ihrer Eisscholle durchs Polarmeer. Allerdings jetzt ohne Expeditionsleiter Markus Rex: Er befindet sich auf dem russischen Eisbrecher auf dem Heimweg. Wir klären mit ihm, ob er den Weihnachtsmann gesichtet hat (so nah am Nordpol), ob es Last-Minute-Geschenke an Bord gibt und was wohl das schönste Weihnachtsgeschenk für ihn wäre.