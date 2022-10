Seit 81 Tagen treibt die Polarstern auf ihrer Eisscholle durchs Eismeer und bald wird Expeditionsleiter Markus Rex abgelöst. Außerdem müssen in den nächsten Tagen 60 Tonnen Fracht und 1000 Tonnen Treibstoff von einem russischen Eisbrecher umgeladen werden. Wir klären, warum die Frauenquote an Bord so klein ist,wer den Job des Friseurs übernommen hat und was die größte Gefahr auf dem Schiff darstellt.