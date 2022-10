per Mail teilen

Tag 74 der Expedition. Bei Dunkelheit und Minustemperaturen leben 100 Menschen auf einer Eisscholle. In ihrem Camp erforschen sie den Klimawandel, genau in der Region, die entscheidend ist für das Klima auf der Welt. Expeditionsleiter Markus Rex und sein Team erleben eine fast außerirdische Atmosphäre in der Arktis - und einen Sturm, nach dem sie ihr Forschungscamp teils neu aufbauen müssen.