Ist ja eigentlich nicht so unsere Art hier, aber jetzt geht es um einen neuen Trend. Der nennt sich MIKROabenteuer und die Idee ist, dass man aus dem Alltag heraus, ohne weit weg zu gehen, sich ziemlich spontan auf ein Abenteuer in der Umgebung einläßt. Wenn Stefan Schlegel so was hört, fragt er sich als erstes: was ist denn überhaupt ein Abenteuer? Und dann nimmt er sein MIKRO und sucht das Abenteuer Weisheit der Straße ...