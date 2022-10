Die Reise zum Mond: Tag 9 (24.7.1969)

Ein halbes Jahrhundert ist es jetzt her: Neil Armstrong setzt damals als erster Mensch einen Fuß auf einen fremden Himmelskörper. Jeden Tag nehmen wir Sie in dieser Woche mit auf unsere SWR1 Zeitreise. Täglich gibt es eine neue Ausgabe der "ersten großen Reise" zum Mond. In dieser Folge: Tag 9 - 24.7.1969

Soviel Mond wie in den letzten Tagen haben wir selten gesehen: Zeitung, Fernsehen, alles voll! Aber die Geschichte nach der Landung auf dem Mond fällt ja gerne weg. Dabei endet die Reise eigentlich erst heute! Acht Tag nach dem Start kommen die Astronauten auf die Erde zurück.