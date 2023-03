Es ist wirklich toll, wie viel Baden-Württemberg zu bieten hat. Die besten Tipps für Ausflüge und die schönsten Aktivitäten haben wir auch von euch bekommen.

Ausflugsziele in der Region Stuttgart

Göppingen

Elke empfiehlt: Ich bin der Meinung, dass man unbedingt bei Sonnenaufgang auf dem Hohenstaufen gewesen sein sollte. Der fantastische Rundumblick ist einfach ein Muss.

Bülent empfiehlt: Einen Spaziergang auf dem Hohenstaufen, danach noch zu Harald Immig, den Poet und Maler in seinem kleinen aber feinen Museum auf dem Hohenstaufen besuchen.

Ausflugsziele in der Schwarzwaldregion

Belchen

Beatrice empfiehlt: Jeder sollte mal den Sonnenaufgang auf dem Belchen erlebt haben. Besonders im Herbst hat man bei klarem Wetter die ganze Alpenkette im Blick - einfach unbezahlbar, wenn dann die Sonne über dem Feldberg aufgeht und den Panoramablick ermöglicht.

Sulz am Neckar

Claudia: Ein Highlight in BW ist das Kloster Kirchberg bei Sulz am Neckar zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb. Sollte man auf jeden Fall erlebt haben. Und wenn dann noch einer der vielen Teiche mit Seerosen in pink in voller Pracht steht - einmalig schön!

Der Kirchberg-Rundweg

Schwarzwaldhochstraße

Steffen findet: Man sollte auf jeden Fall die Schwarzwaldhochstraße besuchen! Ob im Winter am Morgen bei glasklarer Sicht bis in die Alpen oder weit über die Rheinebene, oder an einem schönen Sommertag. Die Hornigsrinde und der Mummelsee sowie der Schliffkopf sind ideale Ausgangspunkte.

Ausflugsziele im Ostalbkreis

Bopfingen

Jürgen empfiehlt: Was ein Baden-Württemberger gemacht haben muss: Auf den Ipf gehen und dort einmal einen Sonnenaufgang erleben.

Ausflugsziele im Ortenaukreis

Hornberg

Chrissy empfiehlt: Schloss Hornberg. Und dort dann unbedingt das Rittermahl mitmachen und im Schloss übernachten. Ein mega Erlebnis, da man dort dann mittelalterlich eintaucht und den Alltag vergisst - sogar mit Gewandung. Und die Aussicht von da oben ist auch unbeschreiblich.

Ausflugsziele im Kraichgau

Bruchsal

Sigrid findet, dass man mal diese Orte gesehen haben muss: Blautopf, Wimsener Höhle und das Deutsche Musikautomatenmuseum im Schloss Bruchsal. Alles echte Highlights für Augen und Ohren.

Ausflugsziele Schwäbische Alb

Dreifürstenstein

Frank aus Holzgerlingen sagt: Als Wanderfreund empfehle ich den Dreifürstenstein und den nahe gelegenen Kornbühl mit Salmendinger Kapelle oben drauf.

Zwiefalten

Veronika empfiehlt: Loretto in Zwiefalten-Sonderbuch ist so ein magisches Ausflugsziel! Bei klarer Sicht Blick auf die Alpen, die schwäbische Alb im Rücken, dazu Bio-Backwaren und Bio-Ziegenkäse bei der Kapelle. Und dann runter zu Wimsen laufen. Orte mit Charme und Geschichten.

Hohenlohe

Löwensteiner Berge

Thomas sagt: Orte in BW, die Mann und Frau unbedingt gesehen haben muss: Die Löwensteiner Berge und das Weinsberger-Tal. Bei schönem Wetter kann man von Löwenstein aus bis zum Odenwald und den Katzenbuckel sehen. Außerdem ist es ein wunderbares Weinanbaugebiet.

Rhein-Neckar-Region

Luisenpark

Ulrike aus Mannheim ist Luisenpark-Fan. Sie schreibt: Dieses Jahr startet die BUGA, die Bundesgartenschau. Wenn diese nur halb so schön wird wie der Luisenpark... und das wird sie! Ich freue mich WAHNSINNIG darauf!