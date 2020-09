Navis im Alltag sind eine große Hilfe.1994 baute BMW erstmals ein Navigationsgerät in seine Autos ein. Heute sind Navis aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Aber die Technik ist noch lange nicht perfekt.

Bevor ein Navigationsgerät die Route berechnen kann, ist einiges an technischer Vorarbeit nötig. Alexander Zipf, Geoinformatiker und Direktor des Heidelberger Instituts für Geoinformations-Technologie erklärt das so: „Ein Navigationsgerät besteht aus mehreren Komponenten, die zusammenspielen müssen. Das Wichtigste ist natürlich die eigentliche Routenberechnung, aber vorher braucht diese Routenberechnung zwei Eingaben: Start und Ziel.

Den Startpunkt erfährt sie normalerweise über GPS. Es muss also die aktuelle Position der Person, des Geräts ermittelt werden. Die wird in Koordinaten umgewandelt. Das Ziel muss der Benutzer eingeben, üblicherweise über eine Adresse. Die wird über ein sogenanntes Geocoding übersetzt, eben auch in Koordinaten und dann kann auf einem digitalen Straßennetzwerk, einem sogenannten Graphen die beste Route von A nach B berechnet werden.“

Die Navis beziehen in ihre Berechnungen unglaublich viele Daten ein. Unter anderem wird auch das Verkehrsaufkommen auf meiner Route berücksichtigt. SWR

Unendlich viele Daten

Die beste Route ist immer auch Auslegungssache. Es gibt die schnellste Route, die kürzeste und die Route, die am meisten Sprit spart. Die Navigationssysteme von heute können all das berechnen. In die Routenberechnungen beziehen sie dafür auch Daten über Steigung, die Straßenbeschaffenheit und Geschwindigkeitsbegrenzungen mit ein.

Ganz schön viele unterschiedliche Daten also, mit denen ein Navigationssystem arbeiten muss. Damit wir tatsächlich an unserem Ziel ankommen, müssen diese Daten ständig aktualisiert werden. Das ist aber schwierig umzusetzen. Open Street Map, ein internationales Projekt mit dem Ziel eine frei zugängliche Karte der Welt zu erschaffen, ist darin in den letzten Jahren recht erfolgreich geworden.

Das Hirn beim Fahren einschalten

So gut, dass sogar deutsche Bundesbehörden auf diese Datensätze zugreifen. Doch obwohl sich weltweit 2,3 Millionen Menschen an Open Street Map beteiligen, sind die Daten nicht überall vollständig und längst nicht überall aktuell. Besonders nicht in ländlichen Regionen. Da kann es passieren, dass das Navi uns in die Irre führt.

»Da sind immer noch Fehler möglich. Die Straße ist als Fähre interpretiert in dieser Datenbank, aber in Wirklichkeit ist es eine Fähre und ich sollte eben nicht einfach so in den Fluss fahren, nur weil ich mein Gehirn ausgeschaltet habe und nicht mehr auf die Umgebung achte.« Alexander Zipf, Geoinformatiker und Direktor des Heidelberger Instituts für Geoinformations-Technologie

Aber dennoch ist das Navi oft der Karte aus Papier überlegen, denn Karten sind in den meisten Fällen älter als die Daten, auf die die Navigationsgeräte im Auto oder auf dem Smartphone zurückgreifen. Es gibt aber auch Regionen, wo uns weder das Navi, noch eine analoge Karte ans Ziel bringen. Das ist besonders in Entwicklungsländern der Fall.

Richtige Karten entscheiden über Leben und Tod

Spätestens wenn sich in so einer Region eine humanitäre Katastrophe, wie ein Erdbeben oder Tsunami ereignet und die Helfenden nicht wissen, über welche Straßen sie am besten zu den Betroffenen gelangen können, wird deutlich, wie wichtig aktuelle und vollständige Daten für die Navigation sind. Aber es gibt Ansätze, diese Datenlücken zu schließen.

Alexander Zipf, Geoinformatiker und Direktor des Heidelberger Instituts für Geoinformations-Technologie: „Es ist eine große Bewegung gerade, die versucht Open Street Map und ähnliche Ansätze möglichst global die Daten gut zu machen, weil natürlich der Bedarf an den Daten sehr groß ist.

So gibt es zum Beispiel ein Projekt, das nennt sich Missing Maps. Das hat genau das Ziel, diese fehlenden Daten in Karten, insbesondere in Open Street Map, zu füllen und Datenlücken zu schießen und da kann man auch von Deutschland oder von überall aus der Welt helfen. In sogenannten Mapathons wird das gerne gemacht."