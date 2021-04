Keine Nachbarn, kein Lärm, kein Komfort: Einfach himmlische Ruhe. Wildcamping klingt so schön, aber grundsätzlich gilt für eine Nacht im Freien: Wildes Campen ist in Deutschland generell verboten, also nicht nur in Naturschutzgebieten.

picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Für illegales Zelten können Bußgelder bis zu 500 Euro anfallen. Was konkret erlaubt ist und was nicht, steht im Naturschutz- und Waldgesetz des jeweiligen Bundeslandes. Alternative zum Campingplatz: Der Trekkingplatz Zum Glück wurde eine kleine touristische Lücke zwischen organisierten Campingplätzen und absoluter Naturnähe gefunden: Trekkingplätze. In vielen Bundesländern gibt es speziell ausgewiesene Plätze, auf denen man sein Zelt aufschlagen darf. Diese Trekkingplätze sind für Wanderer und Radfahrer optimal. Luxus ist hier allerdings eher weniger zu finden. Trekkingplätze im Südwesten Im Schwarzwald laden insgesamt neun Übernachtungsplätze zum Verweilen ein, allerdings nur von Mai bis Oktober. Mehr Infos unter www.naturparkschwarzwald.de.



In Bayern gibt es 16 Übernachtungsplätze: im Spessart, im Frankenwald und im Steigerwald. Kosten: 10 Euro. Mehr Infos: https://www.trekking-bayern.de/.



In Rheinland-Pfalz laden aktuell 15 Plätze rund um Kaiserslautern und Landau zu einer Übernachtung in der unberührten Natur ein. Die Buchung kostet ebenfalls 10 Euro: www.trekking-pfalz.de. Außerdem bietet die Eifel zehn Trekkingplätze an. Weitere Infos finden Sie unter: https://www.trekking-eifel.de/ Trekkingplätze in ganz Deutschland Auf der Seite jedermannsland.de findet man Trekkingplätze in ganz Deutschland auf denen man kostenlos oder gegen eine Gebühr pro Nacht zwischen 10 und 20 Euro zelten kann. Es gibt eine Gesetzeslücke: "Lagern" oder "Biwakieren" Wer auf Risiko gehen will: Lagern bedeutet so viel wie pausieren und ist erlaubt. Man darf sich also zu einer Pause hinsetzen, hinlegen und sich dabei auch vor dem Wetter schützen. Der Übergang zwischen Lagern und Campieren ist natürlich sehr schwer festzumachen. Und man kann sich die berechtigte Frage stellen: Lagern Sie noch oder campieren Sie schon? Unterwegs mit dem Caravan Mit dem Wohnwagen ist Wildcampen in Deutschland ebenfalls verboten. Hierzulande darf man maximal eine Übernachtung am Straßenrand verbringen zur „Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit“. Dabei wird von einem Zeitraum von etwa 10 Stunden ausgegangen. Kleiner Tipp: Am besten keine Campingmöbel aufstellen oder die Markise herauskurbeln, damit die einmalige Übernachtung nicht zur genehmigungspflichtigen Sondernutzung wird. Was ist beim Camping wegen Corona zu beachten? Seit dem 29. Mai 2020 sind die Sanitäranlagen auf Campingplätzen in Baden-Württemberg wieder geöffnet, das heißt: Zelten ist dann auch wieder erlaubt. Es muss jedoch ein Sicherheitsabstand eingehalten werden, daher darf nur eine begrenzte Anzahl an Gästen aufgenommen werden. Im Wohnwagen und Wohnmobil hat man aktuell deutliche Vorteile, weil man über eigene sanitäre Anlagen verfügt. In Rezeption und anderen Gebäuden muss ein Mundschutz getragen werden und es muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Gästen eingehalten werden.