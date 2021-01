ZACK! Freitagabend, 20 Uhr 42 - "And the winner is..." ... Zugegeben: Das Ergebnis überrascht vielleicht nicht mehr ganz so arg - Aber: Der Weg dorthin, Das ist ein Geheimnis der SWR1 Hitparade. Wie es dann dennoch kommt, dass sich seit Jahren quasi zwei Hymnen den Stammplatz in der Spitzenposition gesichert haben, das haben wir an unsern Kollegen Stefan Schlegel weitergegeben. Auftrag: Stefan, befrage die Weisheit der Straße, warum es gerade diese Hymnen sind, welche die Menschen am meisten berühren...



