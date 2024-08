Swimmingpools mal anders

Die Inspiration für Ihren Badespaß🤣. So wird der Spruch: "Cool am Pool mit Bier von hier" ganz schnell Realität. Nachschub für den Bau Ihres Bierpools bekommen Sie jederzeit in Ihrer Getränke Hoffmann Filiale auf der Weggenhofstr. 33 in Krefeld! #Bier #Bierkästen #Bierpool #pool #coolampool #getränkehoffmann #getraenkehoffmannkrefeld #lieferservice #lieferdienst #getraenke #krefeld #krefelder