Tipps von Persönlichkeits-Coach Kristina Roth

Kristina Roth aus Göppingen ist systemische Beraterin, erfahren in Krisenintervention und coacht unter anderem auch Mitarbeiter des SWR. Gerade bei den aktuellen Herausforderungen in Alltag, Beruf und Beziehung, vor die uns die Corona-Pandemie stellt, ist es wichtig, nicht den Kopf hängen zu lassen oder sich immer mehr zu verschließen. Was Sie tun können, wenn Sie aber doch das ein oder andere Tief erleben, dazu hier die Tipps vom Profi:

Kristina Roth SWR

Was tun, wenn Kraft und Motivation flöten gehen?

Wenn Ihnen die Motivation in den Keller geht, ist es wichtig, dass Sie sich auch mal erlauben, traurig zu sein. Tränen haben reinigende Wirkung! Wenn es danach aber nicht aufwärts geht und Sie merken, dass Sie in diesem Gefühl fest hängen, dann müssen Sie sich unbedingt wieder von dem Gefühl distanzieren und das gelingt am besten über ein inneres Bild: Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Fußballstadion und schauen nach unten zu diesem Gefühl. Sie schauen also mit Entfernung auf das, was Sie gerade da unten machen. Und Sie werden sehen: Sobald da eine Distanz entsteht, bekommen Sie wieder Kraft.

Was tun gegen das "alles ist scheiße"-Gefühl?

Packen Sie sich ein Schatzkästchen: Einfach einen Moment mit Stift und Papier hinsetzen und überlegen, ob es heute wenigstens einen klitzekleinen Moment gab, der gut war? Aufschreiben und in die Schatzkiste packen. Das Interessante dabei ist: Sie fokussieren sich damit auf die guten Momente und gleichzeitig trainieren Sie Ihr Gehirn auch in diese Richtung zu denken. Sie werden sehen, es fallen Ihnen plötzlich Dinge ein, die Sie vorher gar nicht beachtet haben. Plus: Wenn die ganzen Momente im Schatzkästchen sind, dann können Sie sich immer wieder an ihnen erfreuen und aus ihnen auch in diesen Zeiten immer wieder Kraft schöpfen.

Wie umgehen mit einer Fernbeziehung?

Bei räumlicher Trennung sollten Sie mit Ihrem Liebsten regelmäßig Kontakt aufnehmen und mindestens einmal am Tag telefonieren (noch besser natürlich ein Videoanruf). Im Gespräch erinnern Sie sich am besten gemeinsam an die Momente, die Ihre Liebe stark gemacht haben. Erzählen Sie sich gegenseitig davon, was Sie miteinander verbindet. Und: Auch am Telefon klingt "Ich liebe dich" schön. Der Sprache wieder mehr Ausdruck zu verleihen und wieder mehr miteinander zu kommunizieren, das ist für manche Paare eine echte Herausforderung, aber gerade jetzt auch eine Chance, die Liebe noch mal auf eine andere Art zu festigen. Vermeiden Sie in der Situation jetzt dagegen das Große Reinemachen. Dazu sollten Sie sich wirklich gegenüberstehen.

Was hilft, wenn ich alles schwarz sehe?

Es ist völlig natürlich und normal, wenn Sie sich in der momentanen Situation negative Bilder machen. Und trotzdem: Wenn Sie vor einem Abgrund stehen, ist es wichtig, dass Sie sich klar machen, was Sie jetzt stärken kann. Malen Sie sich ein Zukunftsbild, was Sie nach der Krise tun werden. Was war von Ihrem Leben davor so schön, dass Sie es unbedingt sofort wiederholen, wenn es wieder erlaubt ist. Schmücken Sie sich Ihr Zukunftsbild ruhig aus, egal, ob Sie daran denken, ihr Enkelkind wieder zu umarmen oder Ihre Freundin. Stellen Sie sich vor, wie sie das machen, wie die Person riecht, wie Sie sich selbst dabei freuen und lachen, was Sie anhaben werden. Diese positive Fantasie wird Ihnen helfen.

Was tun, wenn die Gedanken trotz allem Karussell fahren?

Dass die Gedanken gerne mal Karussell fahren in solchen Zeiten, ist normal. Schämen Sie sich bloß nicht dafür. Wenn es aber wirklich gar nicht mehr aufhört und sogar nachts weitergeht und es Sie richtig in Bedrängnis bringt, gibt es eine Übung, die fast schon etwas lächerlich klingt, aber funktioniert: Setzen oder stellen Sie sich hin und malen Sie mit beiden Händen eine Acht in die Luft. Natürlich nicht nur einmal, sondern fahren Sie die Acht immer wieder nach, legen Sie sich richtig hinein, folgen Sie der Bewegung Ihrer Hände und Arme, schauen Sie ganz genau hin, wie sich diese Acht in die Luft hinein legt und lassen Sie sich Zeit dafür. Die Idee dahinter ist einfach, dem Gehirn eine andere Aufgabe zu geben und es ablenken um in eine andere Welt abzutauchen und das Gedankenkarussell davor vergessen.