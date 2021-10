Wir kennen den Weltverbrauchertag, den Tag der deutschen Einheit, oder den Welternährungstag. Im Juli gibt es einige verrückte und schöne Tage zu feiern, die sie vielleicht noch nicht kennen.

Internationaler Witze-Tag - 1. Juli

Dieser Tag wurde vom US-amerikanischen Fantasy-Autor und -Zeichner Wayne Reinagel im Jahr 1994 ins Leben gerufen.

Wie man ihn richtig feiert? Ganz einfach: Einen oder mehrere Witze erzählen und andere zum lachen bringen.

Und falls sie eine Idee für einen Witz brauchen, hier eine kleine Anregung:

Tag des Bikinis - 5. Juli

Wussten Sie, dass der Name Bikini von einer Inselgruppe im pazifischen Ozean namens "Bikini-Atoll, auf der die USA Atomwaffen testete? Atomwaffentests wurden damals in der Öffentlichkeit als etwas positives angesehen und standen für Fortschritt. Davon hat sich der Maschinenbauingenieur Louis Réard inspirieren lassen und wollte das fortschrittliche Image auf den Bikini übertragen.

Tatsächlich war in den 50er Jahren der Bikini noch ein richtiger Skandal und blieb mehrere Jahre in Europa und den USA an Stränden und öffentlichen Bädern verboten. Erst in den 60ern fing er an sich durchzusetzen. Wie Sie diesen Tag richtig feiern? Natürlich im Bikini ;)

Internationaler Tag des Kusses - 6. Juli

Es ist nicht ganz klar, wer den internationalen Tag des Kusses ins Leben gerufen hat - nur, dass er seit 2006 existiert. Es geht dabei um die pure Freude am Kuss. Die Zuneigung, Nähe und Intimität, die man mit dem Küssen erfährt und ausdrückt.

Na dann, einmal die Lippen spitzen...

Rolf Vennenbernd

Aber aufgepasst! Coronaviren übertragen sich beim Küssen besonders gerne. Denn sie sind auch im Speichel zu finden und werden somit beim Küssen und Bussi geben zu genüge ausgetauscht. Vielleicht halten wir es dann einfach wie die Prinzen: "Küssen Verboten!".

Tag des Rock 'n' Roll - 9. Juli

Am 9. Juli 1956 wurde zum ersten Mal die TV-Show "American Bandstand" ausgestrahlt. Junge Menschen tanzten zu aktuellen Hits, die Musik kam von Platten oder Live-Bands.

TV-Moderator Dick Clark - sein "American Bandstand" war die Vorlage für zahlreiche Hitparaden-Shows im Fernsehen picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Der Moderator der Show, Dick Clark, war großer Rock´n´Roll-Liebhaber und lud deshalb viele Künstler dieses Genres ein. Die Sendung schlug damals ein wie eine Bombe und trug signifikant zur Verbreitung einer ganz neuen Musikrichtung: Rock 'n' Roll.

Verstaubte Platten ausm Schrank holen und die Anlage auf Anschlag am Tag des Rock´n´Roll.

Internationaler Tag der Nacktheit - 14. Juli

»Wenn wir es recht überdenken, so stecken wir doch alle nackt in unsern Kleidern.«

Über die Entstehung dieses Tages gibt es zwei unterschiedliche Geschichten:

Die erste geht auf den neuseeländischen Rugbyspieler, TV-Moderator und Geschäftsmann Marc Ellis zurück. Im Jahr 2003 veranstaltete er die "National Nude Day"-Kampagne: Er belohnte jeden mit Geld, der der damaligen Ministerpräsidentin Helen Clark in der Öffentlichkeit unbekleidet gegenüber trat. Diese Aktion entwickelte sich zum nationalen "Nude Day" in Neuseeland und erregte auch international Aufmerksamkeit. Heute wird der Aktionstag in über 30 Ländern gefeiert.

FKK Strand in Sylt Imago

Die zweite Geschichte rund um die Tag der Nacktheit geht zurück ins Jahr 1976:

In den USA soll dieser Tag von Nudisten- und Naturalistenverbänden initiiert worden sein.

Kleiner Tipp: Beim Feiern dieses speziellen Tages sollten Sie beachten, dass "die öffentliche Zurschaustellung von Nacktheit" nicht unbedingt die beste Idee ist und im schlimmsten Fall auch strafrechtliche Folgen mit sich bringen kann.

Internationaler Tag der Freundschaft - 30. Juli

Dieser Tag soll uns dazu bringen, an die wichtige Bedeutung der Freundschaft zu denken:

Freundschaften zwischen Personen, Ländern und Kulturen. Dieser Gedenktag soll die Menschlichkeit stärken und das Wohl der Menschheit fördern. Im Jahr 2011 wurde er von den Vereinten Nationen ausgerufen und wird seitdem weltweit gefeiert.

Wie Sie diesen Tag feiern können? Etwas mit Freunden unternehmen und ihnen zeigen, wie wichtig Ihnen deren Freundschaft ist und wie sehr Sie sie schätzen.