Leichte Urlaubslektüre für Piemont-Liebhaber

"Das ist ein wunderbarer See, der nicht sehr bekannt ist. Selbst die Mailänder kennen ihn zum Teil nicht. Es ist ein sehr poetischer See mit ganz vielen Gesichtern. Ich liebe den und ohne den See wär ich nicht auf die Idee gekommen, einen Krimi zu schreiben. Das war der Reiz, Geschichten über diesen wunderbaren See zu erzählen, an dem ich seit 20 Jahren mein zweiten zuhause habe."