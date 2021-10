Folk-Legende Joan Baez wird 80

Sie gilt als das "Gewissen einer ganzen Generation": die Friedensaktivistin und Folk-Sängerin Joan Baez. Am 9. Januar 2021 feiert sie ihren 80 Geburtstag.

Aufstehen, mitsingen, ein Teil des jeweiligen Songs sein: das ist bei einem echten Folk-Konzert üblich und so ist es selbstverständlich auch bei den Konzerten der Folk-Legende Joan Baez. In ihren Konzerten geht es um Gemeinschaft, um das Miteinander und die Beschäftigung mit gesellschaftlich sowie politisch relevanten Themen.

Trost in der Krise

Das zeigte sich auch in der aktuellen Corona-Krise. Auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlichte sie im April 2020 ein Video, mit dem sie vielen Menschen Trost spendete: Eine eigene Interpretation des deutschen Klassikers "Der Mond ist aufgegangen". Ein Song für ihre Freunde in Deutschland aus ihrer Wohnung, wo sie zu dem Zeitpunkt in Quarantäne war.

Friedensaktivistin und Bürgerrechtlerin

Joan Baez hat sich engagiert. Immer wieder in ihrem Leben: als Friedensaktivistin oder auch als Bürgerrechtlerin Anfang der 60er Jahre. Am 28. August 1963 singt sie vor rund 200.000 beim Marsch nach Washington für Arbeit und Freiheit den Song "We shall overcome" als Zeichen des friedlichen Protests.

Folk-Sängerin Joan Beaz 1963 beim Marsch auf Washington. Ein Plakat neben dem Mikrofon zeigt den Slogan "We shall overcome" (Wir werden es überwinden). picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Everett Collection

Wenige Jahre später, im Sommer '69, nutzt sie die Gelegenheit, vor rund 400.000 Menschen auf dem Woodstock-Festival aufzutreten und dort auf Missstände in der Welt aufmerksam zu machen.

Starke Frau mit Haltung

Protestmärsche, Benefizkonzerte und zahlreiche Reisen in Krisengebiete prägen die Karriere von Joan Baez. Sie schaut nicht nur zu, sie handelt und fängt dabei im Kleinen bei sich an: So hat die Friedensaktivistin in den 60er Jahren ihre komplette Lohnsteuer auf ein eigenes Sperrkonto eingezahlt, um die Rüstung für den Vietnamkrieg nicht zu unterstützen.

Joan Baez war schon immer eine starke Frau mit Haltung und Gespür für die gute Sache – dafür lieben sie ihre Fans.

Joan Baez und die Liebe

In der Liebe lief es für sie nicht so geradlinig. Zunächst war die junge und sehr erfolgreiche Folksängerin mit Bob Dylan liiert. Sie nahm Dylan als Gastsänger mit auf Tour und präsentierte ihn damit einem breiten Publikum. Nach ihrer gemeinsamen Englandtournee 1965 trennten sich die beiden. Rund zehn Jahre später schreibt sie für ihn "Diamonds and Rust" – ein Song über ihre missglückte Liebesbeziehung.

Joan Beaz und Bob Dylan am 27. April 1965 vor dem Savoy in London. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / United Archives/TopFoto | 91050/United_Archives/TopFoto

Joan Baez gab der Liebe dennoch die ein oder andere Chance, z.B. Ende der 60er mit dem US-amerikanischen Journalisten und Kriegsgegner David Harris (aus dieser Beziehung stammt ihr gemeinsamer Sohn Gabriel Earl) oder Anfang der 80er mit Apple-Gründer Steve Jobs. Heute lebt sie mit ihrem Sohn und den Enkeln zusammen in Kalifornien ein glückliches Single-Dasein.