Die Deutschen gelten als Weltmeister in Sachen Brot und es gibt tausende Sorten bei uns in den Bäckereien zu kaufen. Aber was macht eigentlich qualitativ gutes Brot aus?

Gutes Brot?

Es gibt ein paar Kriterien, die Profis - zum Beispiel vom Deutschen Brotinstitut - anwenden, wenn sie Brot genau unter die Lupe nehmen und testen. Sie schauen sich immer zuerst die Kruste an. Bei den meisten Brotsorten ist es nämlich ein Zeichen für gute Qualität, wenn die Kruste sehr dick ist. Sie sorgt für intensiven Geschmack und hält das Brot länger frisch.

Danach geht der Blick auf die Krume. Bei der sollten die Poren möglichst gleichmäßig über das ganze Brot verteilt sein. Die Krume sollte beim Aufschneiden nicht am Messer kleben bleiben, und bei Druck mit dem Finger sollte keine Kuhle zurückbleiben, sondern die Druckstelle sollte sofort wieder zurückfedern.

Und dann kommt natürlich noch das Wichtigste hinzu: Das Brot sollte einfach schmecken. Aber dafür gibt’s keine Standard-Kriterien, das muss jeder individuell für sich entscheiden.

Was ist von Brot-Backmischungen zu halten?

Dagegen gibt es eigentlich nichts einzuwenden, solange die Zutatenliste möglichst kurz ist, also nur wenige Zusatzstoffe in der Mischung drinstecken. Dann sind sie, denke ich, eine gute Sache für alle, die einfach mal ausprobieren wollen, ob Brotbacken was für sie ist und ob es ihnen Spaß macht.

Gerade für Anfänger sind diese Mischungen sehr leicht und unkompliziert anzuwenden, man braucht nicht fünf Zutaten einzeln kaufen, sondern hat eben alles in einer Packung vorbereitet drin. Und wer dann wirklich Gefallen am Brotbacken findet, kann dann auf diesen Erfahrungen mit den Fertigmischungen aufbauen, nach eigenen Rezepten suchen und herumexperimentieren.

Backen und Einfrieren

Wer viel Mehl und Hefe zuhause hat und das jetzt schnell "loswerden" möchte, dem würde ich empfehlen: Auf Vorrat Brot backen und dann einfrieren. Das hat nämlich gleich zwei Vorteile.

Vorteil 1: Man hat beim Backen nur einmal den Aufwand und muss auch nur einmal den Backofen aufheizen.

Und Vorteil 2: Einfrieren ist wirklich eine gute Methode, um Brot und Brötchen haltbar zu machen. Das Einfrieren schadet der Qualität und dem Geschmack überhaupt nicht, und man hat jederzeit Nachschub griffbereit.

Ich mache das so: Ich schneide den Brot-Laib vor dem Einfrieren immer gleich in zwei oder drei Teile, dann muss ich auch immer nur die Menge an Brot aus der Truhe rausholen, die ich wirklich schnell verbrauchen kann. Dann nochmal aufbacken oder kurz in den Toaster, und es schmeckt wirklich fast wie frisch.