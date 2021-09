„Warum ist bei meinem Auto immer die Batterie leer?“

per Mail teilen

Andreas Keßler ist als der "Autopapst" bekannt geworden. Er ist Autojournalist und Maschinenbauingenieur und beschäftigt sich seit fast 25 Jahren mit den Themen Auto und Mobilität. Er war zu Gast in SWR1 Leute und hat während und nach der Sendung verschiedene Fragen der SWR1 Hörer beantwortet.

»Ich fahre einen 20 Jahre alten Fiat Punto. Die Batterie ist ca. 16 Monate alt. Innerhalb der letzten Wochen brauchte ich zweimal Starthilfe. Ein Kfz-Meister hat alles durchgemessen und nichts unauffälliges gefunden. Woran kann es liegen, wenn er nicht anspringt?«

Antwort von Andreas Keßler: Das tritt leider häufiger bei älteren Autos auf, die wenig gefahren werden. Deswegen wird die Batterie wenig aufgeladen. Die eigentliche Ursache ist aber häufig irgendein Steuergerät, das aus Altersgründen nicht abschaltet und dadurch als "Stromdieb" fungiert.

Oft tauchen solche Sachen im Moment des Messens nicht als Fehler auf. Die Diagnose kann daher lange dauern und entsprechend teuer sein.

Ich empfehle daher: Wenn möglich in einer Garage ein Erhaltungsladegerät anklemmen. Dann kann so ein Auto auch mal länger stehen und hat trotzdem eine volle Batterie. Das ist meist preiswerter als eine langwierige Fehlersuche in der Werkstatt.

»Mein Renault Clio ist 18 Jahre alt und hat das Problem, dass er immer wieder nicht schneller als 25 km/h fährt. Manchmal hat Hochschalten geholfen, dann ist er etwas schneller gefahren. Lohnt sich nochmal ein Besuch in der Werkstatt?«

Antwort von Andreas Keßler: Ich vermute, dass der Clio ein Problem mit dem Kraftstofffilter hat und würde empfehlen den Kraftstoffdruck zu messen. Entweder schwächelt die Benzinpumpe durch Verschleiß oder es kann sein, dass der Kraftstofffilter so zugesetzt ist, dass die Pumpe auch unter aller Mühe nicht mehr liefern kann. Das wäre relativ preiswert zu reparieren.

»Kann ich eigentlich das ganze Jahr über mit Winterreifen fahren?«

Antwort von Andreas Keßler: Ja, können Sie. Natürlich haben Winterreifen einen anderen Schwerpunkt: bei höheren Temperaturen sind die Gummimischungen nicht ganz so spurtreu wie Sommerreifen und bei einem Starkregen im Sommer haben Winterreifen auch längere Bremswege, weil das ganz andere Bedingungen sind als die, für die sie ausgelegt wurden.

Es ist aber nicht verboten auch im Sommer mit Winterreifen zu fahren - andersrum gilt das natürlich nicht: Wer bei Glatteis und Schnee mit Sommerreifen unterwegs ist und es passiert etwas, hat ein Problem.

Ich empfehle Ganzjahresreifen zu kaufen. Wer nicht im Hochgebirge wohnt oder in die Alpen zum Skifahren fährt, kommt damit in der Regel bestens zurecht und man erspart sich den Reifenwechsel.

»Stimmt es, dass Winterreifen einen längeren Bremsweg und höheren Benzinverbrauch haben?«

Antwort von Andreas Keßler: Der höhere Benzinverbrauch war früher mal so, weil Winterreifen einen höheren Rollwiderstand hatten. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall. Da gibt es Fahrerursachen, die das bei weitem überkompensieren.

Der Bremsweg hängt vom Winterreifen ab: billige No-Name-Produkte sind zum Teil so erschütternd schlecht, dass man sie eigentlich verbieten müsste.

Wenn man einen guten Winterreifen auch im Sommer fährt, hat man im Vergleich zum Sommerreifen natürlich trotzdem einen längeren Bremsweg - keine zig Meter - aber vielleicht drei bis sechs Meter, was im Ernstfall natürlich entscheidend sein kann. Wer also Wert auf das Optimum legt, sollte im Sommer keine Winterreifen fahren.