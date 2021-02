Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten schreibt eigenen Fasnets-Song "Fasnetsherz"

Markus Uhl von der Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten 1348 e.V. (Kreis Ravensburg) singt mit seinem selbstgeschriebenen Song "Fasnetsherz" gegen den Corona-Frust.

»Der Verzicht und die ganzen Einschränkungen zeigen uns, wie wertvoll das normale Leben eigentlich ist. Das nehme ich persönlich, als positive Erfahrung in mein weiteres Leben mit. Es heißt nun durchzuhalten und die Hoffnung zu bewahren, dass alles wieder gut wird.« Markus Uhl, Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten

Inspiriert hat Uhl Melodie und Text des Liedes "Tagen wie diese" von den Toten Hosen.

Narrenzunft Weil der Stadt stürmt Rathaus via Trickfilm

Die Narrenzunft Weil der Stadt (Kreis Böblingen) feiert die Fasnacht unter anderem mit Videos der Umzüge aus den letzten 40 Jahren, die sie in den Sozialen Netzwerken veröffentlichen.

Schellenteufel der Narrenzunft AHA Weil der Stadt SWR Alexander Kluge

Ein Highlight soll der Rathaussturm am 7. Februar werden: Weil der Städter Wolfgang Schütz malt eine Marktplatzkulisse; vor der stürmen 180 Legofiguren in einem "Stop-Motion-Film" das Rathaus.

Stuttgarter Karnevalsgesellschaft Zigeunerinsel verteilt Orden via "Drive-in-Schalter"

Die Stuttgarter Karnevalsgesellschaft Zigeunerinsel hätte dieses Jahr ihr 111. Bestehen gefeiert. Die 600 Orden dazu haben die Narren im vergangenen Frühjahr nach dem ersten Lockdown entworfen. Weil aber das große Jubiläumsfest ins kommende Jahr verlegt wurde, mussten die Orden anders an den Mann und an die Frau gebracht werden. Dafür haben die Narren nach Vorbild eines Schnellimbisses beim Vereinsheim einen "Drive-in-Schalter" eingerichtet. An drei aufeinanderfolgenden Wochenenden fuhren die Vereinsmitglieder auf dem Parkplatz vor, der Präsident übergab den Orden im Schächtelchen und die Geehrten hängten ihn sich selbst um den Hals. Für die Kleinen ließen die Narren den Orden mit einem Körbchen vom ersten Stock aus herunter.

Narrenzunft Ergenzingen bietet Fasnets-App

Die Narrenzunft Ergenzingen hat sich eigens für die Corona-Fasnet eine App programmieren lassen, um mit ihren Mitgliedern und Gönnern in Kontakt zu bleiben. Dazu gibt es auf der Homepage der Zunft regelmäßig kleine Aktionen.

Guggemusik Furtwangen dreht Musikvideo

Die Guggemusik Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat mit "Wipe Out 2021" ein eigenes Musikvideo veröffentlicht.

Stockacher Narrengericht richtet Onlinestream ein

SWR Thorben Langwald (Archiv)

Das Stockacher Narrengericht (Kreis Konstanz) hat einen Onlinestream eingerichtet. So können alle Närrinnen und Narren nach dem Motto "Fasnet für dehom" zusammen feiern.

Narro-Zunft Waldshut 1411 e.V. setzt auf YouTube-Kanal

Die Narro-Zunft Waldshut 1411 e.V. (Kreis Waldshut) setzt ebenfalls auf einen eigenen Youtube-Kanal. Der heißt "Geltendrummler TV" und bietet Neuigkeiten, Gerüchte sowie Klatsch und Tratsch rund um die Waldshuter Fasnacht.

Narrenzunft Dauchingen e.V. gründet Fasnets-Radiosender "Fuchsschwanz FM"

Die Narrenzunft Dauchingen e.V. (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat einen eigenen Fasnets-Radiosender: "Fuchsschwanz FM". Dort gibt es Musik zur Fasnet, Rock, Pop, Schlager und Lettägschwätz.

Jeden Sonntag von 10-14 Uhr gibt es den "närrischen Frühschoppen", live aus dem Zunftstüble der Narrenzunft Dauchingen e.V.

Kübelsmarkt Bad Cannstatt setzt auf digitales Brunnengeister-Wecken

Der Kübelsmarkt Bad Cannstatt setzt auf die digitale Fastnacht. Das traditionelle Brunnengeister-Wecken gibt es dieses Jahr auf der Homepage der Narrenzunft.

Bühlerzell feiert "FASCHING EN DR BOX"

In Bühlerzell (Kreis Schwäbisch Hall) feiern die Narren dieses Jahr "FASCHING EN DR BOX", organisiert vom Musikverein. Geplant waren zunächst 100 Boxen, daraus wurden aufgrund der starken Nachfrage 350. Was in den Boxen steckt, wird als Überraschung geheim gehalten. Ausgeliefert werden die Boxen am Samstag, den 6. Februar. Abends ab 19.30 Uhr werden die Boxen geöffnet; danach gibt es eine virtuelle Disco.

Karnevalsgesellschaft Feuerio aus Mannheim feiert Prunksitzung im Fernsehen

TSC Royal Rülzheim und Feuerio Mannheim bei der Badisch-pfaelzische Fasnacht 2020. SWR

Die Karnevalsgesellschaft Feuerio aus Mannheim hat nach der Absage der Saalfasnacht die Initiative zu einer Prunksitzung ergriffen, die vom Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) ohne Publikum im Musikpark aufgezeichnet und am Fasnachtswochenende ausgestrahlt wird.

Narrenzunft Stegstrecker e.V. Pfullendorf bietet Spotify-Hausparty

Die Narrenzunft Stegstrecker e.V. Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) will, dass die Narren den Hausball in diesem Jahr zuhause feiern und haben dazu eine Spotify-"Hausball drhoim"-Playlist veröffentlicht. Ganz nach dem Motto: "Ihr habt Lust auf Fasnetsschwof, wollt' Eure Hausschuhe aber nicht ausziehen? Kein Problem, öffnet den Link und ran an die Mutti (oder de Vatr)."

Narrenzunft Waldsee e.V. bietet Kinder-Malbuch an

SWR Felix Kästle

Die Narrenzunft Waldsee (Kreis Ravensburg) bietet für alle kleinen Närrinnen und Narren ein Malbuch zur Waldseer Fasnet an. Für die Erwachsenen hat die Zunft eine App entwickelt; außerdem veröffentlicht sie jeden Tag in den sozialen Netzwerken einen Film - vom Häs nähen bis zur Gruppenvorstellung.