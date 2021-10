per Mail teilen

Die gute Nachricht: Für jedes Problem gibt es im Internet die passende Lösungsanleitung. Die noch bessere Nachricht: jeder bekommt es hin. Das versprechen zumindest unzählige Heimwerker Clips auf YouTube. Wir haben ein paar wirklich nützliche und auch wirklich lustige Videos für Sie zusammengestellt.

Heimwerker tummeln sich mit ihren Selber-Mach-Videos zuhauf im Internet. Für jedes noch so kleine Alltags-Problemchen bekommt man eine schier endlose Auswahl an Clips. Ein Loch in der Wand kitten, den Fenstergriff reparieren oder den Klassiker: tropfender Wasserhahn:

M1Molter – der Handwerker taucht bei solchen Problemchen immer wieder auf und erklärt seinen 126 Tausend Abonnenten mit charmant rollendem fränkischem R, wie der Wasserhahn nicht mehr tropft ohne gleich einen neuen einbauen zu müssen.

Wenn Sie den Wasserhahn lieber auf statt zudrehen und eine Spur größer denken – an den eigenen Schwimm-Teich im Garten zum Beispiel – ist Fynn Kliemann die richtige Adresse. Ein YouTube Handwerker mit knapp einer halben Million Fans, Webshop für seine eigenen coolen Handwerker Klamotten und sogar mit eigener Musik.

Fynn Kliemann selbst nimmt auch gerne Sachen auseinander, bevor er sie dann wieder zusammensetzt. So pflügt er in einem Video zum Beispiel mit einem geliehenen Bagger seinen halben Garten um, um dort einen riesigen Teich anzulegen. Ob man danach selbst auch einen Teich anlegen kann, ist nicht ganz sicher:

Bei den Do It Youself Kanälen auf YouTube geht es häufig auch darum, selbst etwas zu bauen und in Sachen Holzverarbeitung ist er der König:

Steve Ramsey bzw. seinem Kanal mit dem Namen "Woodworking for mere Mortals" - also Holzbearbeitung für bloße Sterbliche folgen knapp 1,2 Millionen Menschen. Und die lernen dort neben allen Grundlagen im Umgang mit dem Material Holz zum Beispiel auch, wie man mit einfachen Werkzeugen aus alten Europaletten ein schmuckes Weinregal zimmert.

Zum Möbel selber bauen gibt es auch jede Menge guter Videos bei Mr Handwerk:

Oder noch eine Spur mehr wohnlicher Deko-Ideen in der Frickelbude:

Oder Sie kümmern sich gleich um alles selbst und werden zusammen mit dem weißbärtigen Ralf zum Selbstversorger: