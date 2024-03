Dieter Hallervorden alias "Der schönste Mann in unserer Mietskaserne"

So wie sich die wahrscheinlich meisten Menschen darin einig sind, dass das Hupen des Krankenwagens "Tatütata" ausgesprochen wird, so gibt es ebenso wahrscheinlich unzählige Menschen, die das Klingeln der Tür eines Tante Emma-Ladens mit "Palim Palim" in Sprache übersetzen. Der, der uns dieses "Palim Palim" ins Ohr gesetzt hat, wird 85: Dieter Hallervorden.

Ein Influencer

Synchronsprecher, Schauspieler, Musiker, Kabarettist, Theaterleiter. All das ist Hallervorden. Schaut man auf das, was dieser Mensch in seinen ersten 85 Jahren alles geschrieben, gespielt, gedreht, gesprochen, an Auszeichnungen bekommen und erreicht hat, müsste man ihn wohl eher als "Influencer" bezeichnen.

Nicht, was wir heute unter einem Influencer verstehen, also jemanden, der in den sozialen Medien durch seine Bekanntheit seine Follower in ihren Kaufentscheidungen oder politischen Ansichten mal mehr mal weniger plump beeinflusst; Dieter Hallervorden war und ist ein Beeinflusser im ursprünglichen Wortsinn. Einer, der die Landschaft des Theaters, des Fernsehens, des Films, des Augenzwinkerns in Deutschland über Jahrzehnte maßgeblich geprägt hat und immer noch prägt.

»Experten sind Leute, die 99 Liebesstellungen kennen - aber kein einziges Mädchen.«

Sein Markenzeichen: zelebrierte Uneitelkeit

Ob er von sich singt, er sei "der schönste Mann in unserer Mietskaserne", als Darsteller in seinen zahllosen Sketchen oder als ernster Schauspieler im Film: Dieter Hallervorden kokettiert damit, nicht dem gängigen Schönheitsideal zu entsprechen, mehr noch: er schafft es, im Film und auf der Bühne die Blicke auf sich zu ziehen, die Menschen in seinen Bann zu ziehen. Aber eben nicht durch schönes Äußeres, sondern durch seine überbordende Spielfreude, die aus ihm herauszusprudeln scheint.

Flucht, Rückschläge, Ruhm

Ende der 50er Jahre flieht Hallervorden aus der DDR nach West-Berlin, schlägt sich zunächst mit Gelegenheitsjobs durch. Seine Bewerbungen an der Schauspielschule und an der Kabarettbühne scheitern. Er nimmt Schauspielunterricht und gründet dann seine eigene Bühne.

Dieter Hallervorden stellt als Intendant des Schlosspark Theaters in Berlin das neue Programm vor. (31.08.2020) dpa Bildfunk picture alliance/Fabian Sommer/dpa

1975 folgt der Schritt zur Fernsehberühmtheit: "Nonstop Nonsens" wird zur Kultserie im Deutschen Fernsehen. Erfinder und Hauptdarsteller: Dieter Hallervorden. Es ist der Start einer großen Karriere in Fernsehen, Kino, Theater und als Synchronsprecher.

Und er kann auch leise

Hallervorden kann aber eben nicht nur Klamauk und Komik. Das beweist er als Schauspieler in Filmen wie "Honig im Kopf", "Sein letztes Rennen" oder im Film "Das Kind". In diesem Thriller mimt Hallervorden einen Kinderschänder. Der Quatschmacher wird für seine ernsten Rollen mit dem Deutschen Filmpreis, der Romy und dem Bambi geehrt. Es sind drei weitere Auszeichnungen in einer schier unzähligen Sammlung.

»Manche Politiker muss man behandeln wie rohe Eier. Und wie behandelt man rohe Eier? Man haut sie in die Pfanne.«

Auch mit 85 noch fit

Anders als im Film "Honig im Kopf", in dem Hallervorden einen Mann mit Alzheimer spielt, ist er im richtigen Leben geistig voll auf der Höhe bzw. vielen immer noch oft einen Meter voraus. Dass er auch körperlich noch richtig fit ist, zeigt er dieses Jahr, als er in einer Fernseh-Show verkleidet als Chamäleon singend über die Bühne fegt.

Die aktuelle Krise, die auch die Theater- und Filmwelt hart trifft, zwingt einen wie ihn selbstverständlich nicht in die Knie. Hallervorden dazu: "Da lassen wir uns doch jetzt nicht weder verviren noch verwirren."

85, aber immer noch voller Tatendrang. Es scheint, als ob er noch einiges vorhat. Es ist ihm zu wünschen, dass er es umsetzt. Und uns.