Abenteuer in Baden-Württemberg: Grube Clara oder Kanu Tour

Kanu oder Kajak fahren auf dem Neckar oder Kristalle klopfen in der Grube Clara: Diese Abenteuer könnt ihr in Baden-Württemberg erleben!

Kanu und Kajak fahren auf Enz, Rems und Neckar

Die Seele baumeln lassen und die Natur vom Wasser aus genießen: Das könnt ihr bei einer Tour mit dem Kanu oder Kajak, vorbei an Weinbergen oder von Mühle zu Mühle. Am Neckar, der Rems und der Enz zwischen Pforzheim, Heilbronn und Stuttgart verleihen "Die Zugvögel" ihre Kanus und Kajaks. Insgesamt gibt es an den drei Flüssen fast 40 Ein- und Ausstiegsstellen. Neben geführten Touren und Kanufahrten bei Mondschein mit Fackeln kann jeder die Flüsse auch auf eigene Faust entdecken. SWR1 Reporter Steffen Tröger hat mit "Zugvögel"-Chefin Anna Bröll eine Tour auf der Enz bei Bietigheim-Bissingen gemacht.

Kristalle und Mineralien klopfen: Grube Clara in Wolfach

Mehr als 400 verschiedene Mineralien und Kristalle werden aus der Grube Clara in Wolfach-Kirnbach zu Tage gefördert. Damit ist das Bergwerk die weltweit zweitgrösste Grube mit einer solchen Vielfalt. Von Frühjahr bis in den Herbst hinein dürfen Privat-Sammelnde tagsüber auf der "Mineralienhalde Grube Clara" in Wolfach selber nach Kristallen suchen. Drei Mal im Jahr, jeweils an einem Wochenende, hat die "große Grube" für alle geöffnet. Ausgerüstet mit Eimer, Schutzbrille, Hammer und Meissel hat sich SWR1 Reporter Steffen Troeger unter die Stein-Fans gemischt.