Die Simpons werden 30

Gelb regiert die Fernsehwelt: Seit 30 Jahren sind die Simpsons die Lieblingsfamilie in vielen Wohnzimmern. Heute haben sie Geburtstag und SWR1 Moderator Torsten Helber feiert die gelbe Welt.

»Ich mag, dass die Simpsons so extrem vielschichtig sind. Die Geschichten sind so gemacht, dass jeder drüber lachen kann.«

Die erste Simpsons Folge lief am 17. Dezember 1989 in den USA. In Deutschland startete die Serie 1991 im ZDF, dann wechselte sie zum Privatsender ProSieben. Dort schaffen es neue Episoden immer noch in die Primetime. dpa Bildfunk Fox/Pro7

Gags mit Tiefgang

Unter den oberflächlichen Gags, steckt viel schlau gemachte Gesellschaftskritik. Die Simpsons sind politisch, es tauchen neue technische Entwicklungen auf (plötzlich haben zum Beispiel alle einen iPod, als Apple damit groß auf den Markt gekommen ist, parodiert als "MyPod" von "Mapple"), es werden Fitnesstrends aufgegriffen, Nachbarschaftskämpfe ausgefochten, oder auch das Atomkraftwerk in Springfield bietet viel Potential für Geschichten.

Es gibt wohl kein Thema, das nicht schon mal irgendwie bei den Simpsons aufgetaucht ist und trotzdem gibt es auch nach 30 Jahren immer noch neue Folgen mit neuen Inhalten.

Die Simpsons sind mehr als bloß lustig, brummig oder cool

Matt Groening ist der Erfinder der Simpsons. Er hat sie nach seiner eigenen Familie entworfen, hat er mal erzählt, als die amerikanische Durchschnittsfamilie. Seine Eltern heißen tatsächlich Marge und Homer und er hat zwei Schwestern names Lisa und Maggie – nur sich selbst hat er nicht Matt genannt in der Serie, sondern Bart, damit deutlich wird, dass es keine autobiografischen Geschichten sind.

Simpsons-Erfinder Matt Groening dpa Bildfunk ZUMAPRESS.com

Hinter den Simpsons steckt ein großes Team

Natürlich schreibt Matt Groening seit 30 Jahren nicht alleine die Geschichten der Simpsons. Es gibt ein ganzes Autoren-Team. Das sind nicht nur klassische Comedy- oder Serien-Autoren, sondern es sind auch viele studierte Wissenschaftler dabei: Mathematiker, Physiker, Biologen... Sie alle haben Wissen auf ihrem jeweiligen Fachgebiet und bauen entsprechende Gags und Hinweise in die Serie ein.

So gibt es zum Beispiel eine Folge, in der Stephen Hawking mit Homer in der Kneipe ist. Homer erzählt ihm (nicht mehr ganz nüchtern), dass er der Meinung ist, dass das Universum die Form eines Donuts hat. Das kann man einfach lustig finden, weil Homer Donuts ja über alles liebt. Aber: diese Theorie, dass das Universum die Form eines aufgeblasenen Rings hat, haben Physiker tatsächlich aufgestellt. So gibt es ganz viele Stellen, an denen wissenschaftliche Themen auf witzige Weise bei den Simpsons eingebaut werden.

Lady Gaga, Metallica oder U2 finden Simpsons genial

Bei den Simpsons dabei zu sein, ist ein bisschen wie ein Ritterschlag. Jeder kennt die Simpsons, viele Promis sind vielleicht selbst damit aufgewachsen und wenn man da dann auftreten darf, ist das einfach toll.

Die Künstler synchronisieren ihre Simpsons-Figur im Englischen Original oft selbst. Nicht nur Aerosmith zum Beispiel hatten sehr viel Spaß, als sie ihre Parts eingesprochen haben.

Die Simpsons haben schon einen US-Präsidenten vorhergesagt

Die Macher der Simpsons haben immer wieder Zukunftsvorhersagen getroffen, von denen manche tatsächlich Wirklichkeit wurden. In einer Folge, die in der Zukunft spielt, wird Lisa US-Präsidentin – und das als Nachfolgerin von Donald Trump. Die Folge ist aus dem Jahr 2000, also 16 Jahre bevor Donald Trump wirklich Präsident wurde.

Das zeigt: die Autoren sind extrem gute Beobachter der Gesellschaft und raten an solchen Stellen gerne, wohin Entwicklungen gehen könnten. Nicht nur in diesem Fall haben sie Recht gehabt.