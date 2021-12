Packend, amüsant und leicht weg von der Norm

Wie entscheiden Sie, ob Sie ein Buch gut finden oder nicht? Bei mir geht das relativ schnell. Wenn ein Buch mich nicht gleich packt, dann lege ich es schnell weg. Gepackt hat mich aber dieses Buch hier ziemlich schnell: Nikotine von Nell Zink.

Das klingt jetzt vielleicht platt, aber ich mag es auch, wenn Bücher Zitate oder Weisheiten beinhalten die mich nachdenken lassen. Gleich zu Anfang gibt der Vater der Hauptperson Penny als Kind den Rat: "Es ist völlig sinnlos Menschen zu lieben, wenn man sich dafür verstellen muss. Denn dann kann man noch nicht einmal 'Ich liebe dich' sagen."

Das ist jetzt nicht die überraschende Weisheit, die noch nie ein Mensch zuvor gehört hat aber die Aussage: Wenn dich jemand nicht so nimmt, wie du bist - dann ist es auch nicht der richtige Mensch für dich – die zieht sich irgendwie durch das ganze Buch, manchmal ganz klar, manchmal etwas versteckt.

Das Buch beginnt mit einer traurigen Zeit, ...

... in der Penny ihren Vater beim Sterben begleitet. Dieser Tod von einem wichtigen Mann in Pennys Leben ist dann der Start der eigentlichen Geschichte. Penny wird selbstständig, zieht in das Elternhaus ihres Vaters, das schon seit Jahren von Hausbesetzern bewohnt ist. Sie schmeißt die Anarchisten aber nicht raus, sondern freundet sich mit ihnen an und wird ein Teil der Kommune. Das Haus heißt Nikotin, weil alle rauchen und das oft und viel.

Die Liebe und das Zwischenmenschliche spielen eine große Rolle.

Bei Sexszenen fragt man sich teilweise, ist das jetzt Missbrauch, was da gerade passiert und einfach eine höhere spirituelle Ebene. Die Bindungen, der Menschen in dem Buch Nikotin sind nie normal so wie viele von uns sie vielleicht kennen und die Hauptperson Penny verliebt sich dann ausgerechnet in einen Mann, der eigentlich asexuell lebt - also keine körperliche Beziehung will. Trotzdem - oder vielleicht deshalb - entwickelt Penny eine Art Abhängigkeit zu ihm.

Amüsant und Nachdenklich - einfach packend

Ich hab es echt selten erlebt, dass mich ein Buch so mitgenommen und auch so traurig gemacht hat, gleichzeitig es mich aber auch amüsiert und nachdenken lässt; und am Ende anders ausgeht, als man vermutet - auch weil die Personen in diesem Buch nicht immer so handeln wie man es vermutet.

Wenn Sie mal was lesen wollen, das vielleicht ein bisschen weg von der Norm ist; ein Buch, das keine klare Linie hat, Charaktere, die man nicht sofort versteht und mit denen man aber mitfühlt und ein Buch mit Tiefgang - dann empfehle ich Ihnen Nikotine von Nell Zink.