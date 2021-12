Trifft den Nerv der Zeit

Ich möchte ins Rennen schicken den Roman "Abifeier", der gerade neu herausgekommen ist. Der Autor heißt Eric Nil. Das ist geheimnisvoll, denn wer bitteschön soll Eric Nil sein – nie gehört! Das ist ein Pseudonym. Dahinter stecken soll laut Verlag ein bekannter Schriftsteller, der mit diesem Buch aber anonym bleiben will, weil er darin seine persönliche Familien-Geschichte beschreibt.

Pressestelle Kiepenheuer & Witsch - Abifeier Autor Eric Nil Verlag: Galiani-Berlin ISBN: 978-3869711652

Worum geht es?

Nora, 18 Jahre, hat das Abi gemacht. Nun freut sie sich wie Bolle auf die Abifeier. Alles ist vorbereitet – eine alte Fabrikhalle ist angemietet mit großen Tischen, alle Eltern sollen kommen. Erst wird gegessen, später soll getanzt werden. Aber denken wir nach: Jede zweite Ehe in Deutschland wird geschieden. Patchwork-Familien sind normal geworden. Familienkonstellationen sind kompliziert. Was heisst das für die Abifeier, wenn plötzlich alle an einem Tisch sitzen - also Ex-Paare, deren neue Partner, die eigenen Kinder und deren Stief-Geschwister?

Komplizierte Konstellation von Patchwork-Familien

Im Roman wohnt der Erzähler mit seiner Tochter Nora in Hamburg. Seine Exfrau lebt mit dem Sohn in Basel. Der Sohn will vom Papa nichts mehr wissen. Der Erzähler hat eine neue Freundin. Deren Sohn geht mit Nora in einer Klasse und kommt auch zur Abifeier, der Ex-Mann der neuen Freundin des Erzählers übrigens auch, ein gewisser Rolf.

Der Abiball - eine echte Drohung!

Am Ende geht es drunter und drüber, es kommt zu Eklats und Beinahe-Eklats. "Abifeier" ist voller Humor und Wortwitz, obwohl das Thema ernst ist und auch ernsthaft beschrieben wird. Der Roman ist leicht lesbar auf 150 Seiten, ein aktueller Stoff, der nah dran ist an der Lebenswelt vieler Familien.