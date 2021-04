per Mail teilen

Einige Betriebe machen es schon, ab nächster Woche ist es verpflichtend: alle Unternehmen in Deutschland müssen ihren Mitarbeiter:innen Corona-Tests anbieten, bevor sie ans Band oder ins Büro gehen. Ein kurzer Corona-Schnelltest und erst dann geht es ab zur Arbeit. Einige offene Fragen klären wir mit Arbeitsrechtler Michael Fuhlrott.

Muss ich mich als Mitarbeiter:in testen lassen?

Die Verordnung, die in Kraft tritt, sieht keine Testpflicht für Arbeitnehmer:innen vor, es ist also nur ein Angebot des Arbeitgebers. Allerdings könnten Arbeitgeber weitergehende Anordnungen erlassen. Es gab schon einen Fall in Offenbach, wo ein Arbeitgeber eine solche Testpflicht angeordnet hatte vor dem Betreten des Betriebs. Das Arbeitsgericht hat diese Anordnung des Arbeitgebers für zulässig angesehen.

Was ist, wenn ich schon infiziert gewesen bin oder die erste Impfung habe?

Das Test-Angebot des Arbeitgebers gilt unabhängig von meiner persönlichen gesundheitlichen Konstitution. Auch geimpfte oder schon erkrankte Arbeitnehmer:innen haben Anspruch darauf, einen Test vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Könnten mir Konsequenzen drohen, wenn ich mich nicht testen lasse? Zum Beispiel Abmahnung oder Kündigung oder Gehaltskürzung?

Nein. Aber wenn der Arbeitgeber darüber hinausgehend eine Testpflicht anordnet und ich mich als Arbeitnehmer dem widersetze, dann kann mir der Zutritt zum Betrieb verweigert werden. Ich verliere meinen Gehaltsanspruch und der Arbeitgeber könnte auch meine Weigerung mit einer Abmahnung im Wiederholungsfall mit einer Kündigung sanktionieren.

Was ist, wenn der Arbeitgeber mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung zur neuen Testpflicht abschließt? Muss ich mich dann testen lassen?

Ja, wenn es einen Betriebsrat gibt, dann ist er bei einer Testpflicht auf jeden Fall mit zu beteiligen. Das ist eine Sache, die der Mitbestimmung des Betriebsrats unterliegt. Arbeitgeber und Betriebsrat könnten eine solche Vereinbarung abschließen, die eine wirksame Testpflicht begründen würde.

Welche Rechte haben eigentlich getestete Arbeitnehmer:innen, nur mit ebenfalls getesteten Kolleg:innen zusammenzuarbeiten?

Darauf gibt es kein Recht. Allerdings sieht ja auch die Corona-Arbeitsschutzverordnung genaue Schutzstandards vor, die der Arbeitgeber einhalten muss: Abstände, Maske etc. Natürlich habe ich als Arbeitnehmer ein Anrecht darauf, dass diese allgemeinen Schutzmaßnahmen durch den Arbeitgeber eingehalten werden. Ich habe aber kein Recht darauf, nur mit getesteten Kollegen zusammenzuarbeiten.

Ist es rechtlich in Ordnung, wenn der Arbeitgeber für den Test zehn Minuten von der Arbeitszeit abzieht? (Frage von SWR1 Hörer Ralf aus Sindelfingen)

Die Frage, ob die Testzeit als Arbeitszeit gilt, ist noch nicht geklärt. Solange es nur ein Angebot ist und der Arbeitgeber also keine Testpflicht verhängt, könnte man auch gut argumentieren, dass das Testangebot auch im Sinne des Arbeitnehmers ist, sein eigener Gesundheitsschutz und damit keine Arbeitszeit darstellt.

Wie sieht es mit der Testpflicht in den öffentlichen Verwaltungen, bei Behörden, auf Ämtern aus? (Frage von SWR1 Hörern Nils aus Offenburg und Renate aus Buchenbach)

Die Verordnung gilt für Arbeitgeber generell und Arbeitgeber sind auch solche des öffentlichen Dienstes.

Wie kann es sein, dass Schüler:innen eine Testpflicht haben, um in die Schule zu dürfen, Arbeitnehmer:innen aber nicht? (Frage von SWR1 Hörerin Sabine aus Erzingen)

Die Frage kann man sich berechtigterweise stellen. Es gibt auch Länderverordnungen, zum Beispiel in Berlin und Sachsen, die für Arbeitnehmer mit direktem Kundenkontakt eine Testpflicht vorsehen. Der Bund hat sich aber dagegen entschieden und nur ein Test-Angebot verpflichtend vorgesehen.

SWR1 Hörerin Martina aus Stuttgart hat einen kleinen Handwerksbetrieb. Muss sie ihre Handwerker persönlich testen oder muss sie einen Test anbieten? Und wie soll das Negativ-Ergebnis kontrolliert werden?

Es gibt keine Pflicht vom Arbeitgeber diese Ergebnisse irgendwie zu dokumentieren. Der Arbeitgeber muss lediglich bei einer behördlichen Kontrollen nachweisen, dass er eben Tests bestellt hat usw. Es reicht also als Arbeitgeber aus, wenn man die Tests den Mitarbeitenden zur Verfügung stellt.

SWR1 Hörerin Christine fragt sich, ob sie in ihrer Heilmittel Praxis jetzt auch alle Patienten testen muss.

Die Verpflichtung gilt nur für Arbeitnehmer, es ist eine Art Schutzregelung. Natürlich kann man auch Patienten oder Kunden anbieten, sich ebenfalls testen zu lassen. Als Geschäftsinhaber habe ich ein Hausrecht und könnte entscheiden, wen ich in meine Praxis lasse und könnte das auch von einem Testergebnis abhängig machen.

Kann man einen Mitarbeiter sanktionieren, wenn er in einem systemrelevanten Beruf tätig ist, die Möglichkeit der Impfpriorisierung aber nicht nutzt? (Frage von SWR1 Hörer Maximilian aus Flein)

Sich impfen lassen ist eine private Entscheidung, dafür kann der Arbeitgeber keine Sanktionen vorhalten. Nur in Ausnahmefällen kann, wenn man sich nicht impfen lässt, die persönliche Eignung entfallen und das dann mittelbar zu einer Kündigung führen. Beispiel: eine Krankenschwester, die sich nicht impfen lässt und dauerhaft nicht mehr eingesetzt werden kann und es keine anderweitigen Beschäftigungsmöglichkeiten gibt, könnte im Extremfall mit einer Kündigung rechnen, weil sie nicht mehr eingesetzt werden darf.