Wie bekommen Unternehmen und Selbstständige, die durch Corona in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind jetzt Geld?

Am besten an die Hausbank wenden - über die laufen nämlich in Baden-Württemberg die Finanzhilfen über die staatliche L-Bank. Da gibt es Liquiditätshilfen, Überbrückungskredite oder auch Landesbürgschaften. Das sind jetzt noch keine speziellen Notfonds wegen Corona, aber Hilfsmittel, die L-Bank und Land schon während der Finanzkrise 2008/2009 entwickelt haben. Und zum Teil schon beim Platzen der Dotcom-/Internet-Blase 2001.

Ansonsten will ja der Bund heute nochmal einen speziellen Nothilfefond für die Wirtschaft vorstellen. Da muss man also nach Berlin schauen. Und wenn man weiß, was der Bund da genau vorhat, dann wird auch Baden-Württemberg nochmal spezielle Corona-Nothilfen für die Wirtschaft entwickeln – möglicherweise werden die dann schon Ende der Woche vorgestellt. Aber es dauert eben noch etwas.

Wie schnell kriegen Unternehmer und Selbständige jetzt ihr Geld?

So schnell wie eben möglich – sagt die L-Bank. Und auch der Sozialminister Hubertus Heil hat bezogen auf das Kurzarbeiter-Geld nochmal gesagt: das wird auch rückwirkend zum 1.März ausgezahlt. Das Geld kommt also sicher! Und es ist ja auch genügend da – alleine die Bundesagentur für Arbeit hat 26 Milliarden Euro an Rücklagen. Und auch die Landeskassen in Baden-Württemberg sind ja gut gefüllt, weil wir aus einer wirtschaftlich sehr, sehr starken Zeit kommen. Das hilft uns jetzt. Wichtig ist bei solchen Nothilfen auch – so schnell und unbürokratisch es gehen soll – das Geld kann auch nicht einfach so rausgeblasen werden. Schließlich ist es Steuergeld, also unser Geld. Und es sollen ja tatsächlich auch nur die bekommen, die durch Corona in die Krise geraten sind, und nicht solche, die vielleicht auch schon vorher in wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren und sich jetzt über solche Nothilfen weiter über Wasser halten wollen. Hier die wirklich Bedürftigen von den anderen zu trennen muss eben auch sein.

Lutz Heyser, SWR Wirtschaftsredaktion