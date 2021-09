Apotheken stellen digitalen Impfpass aus

per Mail teilen

An vielen Orten, an denen Menschen zusammentreffen, braucht es aktuell einen Nachweis: geimpft, genesen oder getestet. Wer bereits geimpft wurde, kann das mit dem klassischen Impfausweis nachweisen - oder ab jetzt auch digital auf dem Smartphone.

Wo bekomme ich einen digitalen Impfnachweis?

Um Ihren Impfnachweis digital verfügbar zu haben, benötigen Sie einen QR-Code, den Sie in der CovPass-App oder Corona-Warn-App auf Ihrem Smartphone einlesen. Den Code erhalten Sie über Ihre Arztpraxis, das Impfzentrum oder die Apotheke:

picture-alliance / Reportdienste dpa / Quelle: Bundesministerium für Gesundheit

Wie bekomme ich in der Apotheke einen digitalen Impfnachweis?

Sie benötigen Ihren gelben Impfausweis und Ihren Personalausweis oder Reisepass, sagt Frank Eickmann vom Landesapothekerverband Baden-Württemberg. Bestimmte Daten werden dann an den Zertifikate-Server, der vom Robert-Koch-Institut und der Bundesregierung betrieben wird, übermittelt. Von dort wird das benötigte Zertifikat an die Apotheke zurückgeschickt, das über QR-Code in die Smartphone-App eingelesen werden kann.

In welcher Apotheke kann ich mir einen digitalen Impfnachweis ausstellen lassen?

Noch können längst nicht alle Apotheken diesen Service anbieten, sagt Frank Eickmann. Welche Apotheke in Ihrer Nähe die Möglichkeit bietet, können Sie über das Webportal www.mein-apothekenmanager.de nachschauen.

Was kostet der digitale Impfnachweis in der Apotheke?

Die Kosten für die Ausstellung eines digitalen Impfnachweises werden vom Bund getragen.

App auf dem Smartphone: CovPass oder Corona-Warn-App

Mit der neuen App CovPass, die das Robert-Koch-Institut herausgegeben hat, können Sie ihren digitalen Impfnachweis auf dem Smartphone einlesen und dann auch vorzeigen. Genauso möglich ist der Nachweis über die Corona-Warn-App, die bei Infektionen zusätzlich die Funktion der Kontaktverfolgung bietet.