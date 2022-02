Altersarmut: Wenn die Rente nicht reicht

per Mail teilen

Das Thema Altersarmut geht uns alle an in Baden-Württemberg. Denn es kann jede und jeden treffen.

Sie können sich die hohen Mieten nicht mehr leisten, müssen am Einkauf knapsen und nehmen kaum mehr am Leben teil: Immer mehr Menschen sind von Altersarmut betroffen. Das Schlimme: Mitbekommen soll es am besten auch niemand. Viele schämen sich für ihre Armut.

»Oft wissen nicht mal Familienmitglieder in welcher Situation sich die Rentnerinnen und Rentner befinden.«

Wenn die Rentenfalle zuschlägt

Der Verein LichtBlick Seniorenhilfe setzt sich seit vielen Jahren für arme Rentner und Rentnerinnen ein, deren Mittel für ein Leben in Würde und gesellschaftliche Teilhabe nicht reichen. Mit der Hilfe von Spendern und Partnern sorgt der Verein zum Beispiel dafür, dass sich Betroffene ein Paar Schuhe, eine Matratze oder Lebensmittel leisten können.

»In den meisten Fällen können wir schnell und unbürokratisch helfen.«

Altersarmut trifft oft Frauen

Auf 100 Erwerbstätige kommen in Deutschland rund 36 Rentner, in zehn Jahren werden es fast 47 sein. Helma Sick gründete bereits 1987 ein unabhängiges Finanzberatungsunternehmen, das sich insbesondere auf die Beratung von Frauen spezialisiert hat.

Aufgrund ihrer Lebensgeschichte kämpft sie dafür, dass Frauen ihr eigenes Geld haben. Sie hält Vorträge zum Thema Frauen und Finanzen und hat Bücher über finanzielle Unabhängigkeit geschrieben.