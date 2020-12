Frost ist der Kitt der Alpen, Gletscher stabilisieren sie. In Folge 7 erklärt Markus Rex, was Gletscher aus der Balance bringt und was der Unterschied zwischen den Riesen aus der Eiszeit und einem Eiswürfel aus dem Kühlfach ist. Außerdem berichten ein Bergführer und ein Lawinenforscher über den Klimawandel in den Alpen.