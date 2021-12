UFOs - Kein anderes Thema beschäftigt die USA gerade so sehr wie die unerkannten Flugobjekte. Was vor allem daran liegt, dass der US-Geheimdienst gerade tatsächlich gerade noch mal 144 Fälle untersucht hat, bei denen irgendwas Komisches am Himmel war, was Piloten nicht erklären konnten. Jetzt gibt es den Geheimdienst-Report. Viele Fragen sind trotzdem weiter offen, und das Wort Außerirdische taucht kein Einziges mal auf. Für offene Fragen mit und ohne Aliens ist bei uns Stefan Schlegel und die Weisheit der Straße zuständig...