So schwierig war es noch nie und so kann die Situation der Tierheime in Baden-Württemberg und ganz Deutschland nicht bleiben. Manuela Schlattner ist stellvertretende Leiterin des Esslinger Tierheims. Sie macht den Job seit 30 Jahren und erzählt, vor welchen Herausforderungen die Tierheime stehen. Alarm in den Tierheimen und was wir tun können – darum geht es in dieser Folge.