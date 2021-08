Überhastete Abreise aus Afghanistan: Stefan Recker, Leiter des Afghanistan-Büros der Hilfsorganisation Caritas International, ist am 18.8. nach Freiburg zurückgekehrt - auf seiner Flucht erlebte er das volle Chaos vor Ort mit. Im Interview mit SWR1 Moderator Jochen Klink gibt er seine Einschätzung der weiteren Entwicklung in Afghanistan.

Die Nachricht kam um 11:30 Uhr: sofort raus und zum Flughafen, Treffpunkt an einem bestimmten Tor. Der Weg dorthin, die Lage am Flughafen: laut Recker "völliges Chaos".

Afghanistan: Schüsse am Flughafen Kabul

»Die Wächter vor dem Tor haben Warnschüsse in die Luft geschossen, weil eine riesige Menge von von Leuten hinein wollte.«

Am Flughafen bereits eine große Menschenmenge. Gepäck durchwühlt, Körper abgetastet. Stück für Stück geht es vorwärts - nach vier Stunden steht Recker am Flugzeug, darf einsteigen. Zwischenstopp in Taschkent, dann in einen anderen Flieger nach Frankfurt. Fast 24 Stunden ist Recker unterwegs.

Verbarrikadiert im Büro in Kabul

Keine Aufmerksamkeit lenken auf die Mitarbeitenden von vor Ort - einer der Grundsätze, die Recker in den vergangenen Wochen befolgt hat. Nur Fahrer und Wachpersonal waren noch vor Ort am Büro. Gerade wollte Stefan Recker das Büro wieder "langsam hochfahren", weil die neue Administration und Finanzverwaltung auf ihn zukamen - aber dann kam die Nachricht, sofort aufzubrechen: Gerade mal 10 Minuten blieben, um schnell etwas einzupacken.

»Ich mache mir natürlich noch Sorgen um meine nationalen Kolleginnen und Kollegen, die in Afghanistan zurückgeblieben sind.«

Erinnerung an den 11. September 2001

Stefan Recker hat noch gut die Situation der Anschläge des 11. September vor Augen - auch damals musste er Hals über Kopf Afghanistan verlassen. Aber was jetzt gerade passiert, das hat auch er nach all seinen Erlebnissen und mit seiner Jahrzehnte langen Erfahrung nicht erwartet:

»Dass die Taliban so so schnell vormarschieren und Kabul einnehmen, das hätte ich mir nicht vorstellen können.«

Jetzt heißt es für Recker: nicht aufgeben, mit den Taliban verhandeln, wie es weiter gehen kann in Afghanistan.

Kann man den Versprechen der Taliban vertrauen?

Macht diese Szene Hoffnung oder ist sie Anlass für Misstrauen: ein Taliban-Sprecher äußert sich vor Journalisten, dass Frauen arbeiten dürfen sollen, dass man Frieden und Stabilität im Land wolle. Das klingt nach einer gemäßigten Position. Nimmt Stefan Recker das den Taliban ab?