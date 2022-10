40 Jahre LKW-Fahrverbot

... an den Ferienwochenenden

Die Ferienzeit beginnt und die Sommerstaus ebenso. Um den Reiseverkehr zu erleichtern, werden Lastwagen neben den Sonntagen auch an Samstagen von den Autobahnen verbannt. In der Zeit vom 1.7. bis 31.08. dürfen LKW Samstags von 7 bis 20 Uhr nicht fahren. Dieses Ferien-Fahrverbot trat erstmals vor 40 Jahren in Kraft und nicht alle Verkehrsteilnehmer waren darüber besonders glücklich. Seit damals hat sich der Verkehr verdreifacht, so dass wir heute trotz Fahrverbot immer noch den gleichen Stau auf der A8 haben wie 1969.