Es ist Mai und heute ist Royal Wedding in London, aber auch hierzulande gibt's jetzt wieder vor den Standesämtern große Ansammlungen von Hochzeitsgesellschaften zu sehen. Und was ist, wenn man bei so einer Gesellschaft gedacht hat, man ist dabei und dann aber gar nicht eingeladen wird. Soll man dann gratulieren? Stefan Schlegel hat Antworten bei der Weisheit der Straße gesucht...