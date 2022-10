Das Kind ist krank - fast 40 Fieber. Zum Glück gibt's im Freundeskreis einen Kinderarzt, der kommt bestimmt schnell vorbei und kümmert sich. Aber was ist, wenn der Freund dann eine Rechnung stellt, ist das eine Sauerei oder irgendwie verständlich? Was ist als Freundschaftsdienst ok und was ist eine dreiste Forderung? Stefan Schlegel hat die Weisheit der Straße befragt...