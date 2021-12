per Mail teilen

Roman

Wer weiß schon so genau, wie das Leben der eigenen Großeltern war? In den seltensten Fällen haben sie Tagebuch geschrieben und noch seltener befindet sich die eigene Großmutter im Museum. Und zwar auf einem Gemälde von Otto Dix. Die Geschichte dazu findet sich in einem Buch der Enkelin.