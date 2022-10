per Mail teilen

Die Ferien haben begonnen und allenthalben wird man gefragt: Und -Wo geh'ts denn hin? Und in dieser Frage steckt ja schon irgendwie eine Unterstellung drin, nämlich, dass man in den Ferien wegfahren muss. Einerseits weiß jeder, dass man ja nicht muss, aber so einfach ist zu Hause bleiben auch nicht. Ganz klar ein Fall für Stefan Schlegel und die Weisheit der Straße...