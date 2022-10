Selbstverständlich kann man auch Reiseführer konsultieren, wenn man wissen will wo es schön ist. Aber gerade in Freiburg bietet sich was anderes an. Seit Jahren zapfen wir die Freiburger an, um in kniffligen Alltagsfragen zur Weisheit der Straße zu gelangen, warum sollen also nicht die Einheimischen bei der Frage helfen: Was mache ich als Besucher in Freiburg am Besten?