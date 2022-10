per Mail teilen

In Ulm werden jede Menge klassische und besondere Stadtführungen angeboten. Bei Schmidts Samstag geht es zu einem romantischen Abendbummel durch die beleuchtete Altstadt. Und bei diesem Bummel geht's auch in Ecken von Ulm, wo sonst keine Führungen hinkommen: in die nördliche Altstadt etwa.