Stefan Schlegel versucht heute durch die Weisheit der Straße so eine Art kleine Schwester der #meetoo-Debatte anzustoßen. In unserem Fall gibt es sogar wesentlich mehr Betroffene, dafür ist das Vergehen wesentlich harmloser: Es ist nicht mehr und nicht weniger als die ungewünschte Umarmung oder den feuchten Schmatz von Tanten und Onkeln, an den sich fast jeder von uns erinnern kann.