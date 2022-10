per Mail teilen

Google hat zwar nicht promoviert, führt aber trotzdem einen Doktortitel, weil ziemlich viele Menschen im Internet nachschauen, was sie haben könnten, wenn sie krank sind. Zum Arzt gehen viele dann trotdem, und so tritt dann das geballte Wissen des Netzes gegen einen studierten Mediziner an. Stefan Schlegel hat die Weisheit der Straße gefragt, ob man Dr. Google fragen soll oder eher nicht...