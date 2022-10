Generell ist SWR1 definitiv nostalgisch und zur Zeit der Hitparade noch mal mehr. Ohne schöne Erinnerungen an früher auszulösen, wird es wohl ziemlich schwer, in die Top Ten zu kommen. Stefan Schlegel nimmt das zum Anlass die Weisheit der Straße zum Thema Nostalgie zu befragen. Ist das eigentlich was Gutes oder was Schlechtes?