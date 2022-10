"Nee, so nicht", hat Leni Breymaier gesagt. Mit so wenig Stimmen will sie nicht wieder SPD-Vorsitzende von Baden-Württemberg sein und jetzt gar nicht mehr wieder kandidieren für das Amt. Aber ist das o.k., kann man ein Amt einfach so ablehnen? Stefan Schlegel hat dazu die Weisheit der Straße befragt, weil wir fast alle im Leben irgendwann vor der Frage stehen: Nehm ich das Amt an...